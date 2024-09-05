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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'nın düğününe ünlü akını! Şıklık yarışında Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ben de varım dedi...
Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 14:24

Acun Ilıcalı'nın düğününe ünlü akını! Şıklık yarışında Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ben de varım dedi...

Merakla beklenen Acun Ilıcalı - Ayça Çağla Altunkaya düğünü dün tüm görkemi ile gerçekleşti. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftini mutlu günlerinde sevenlerinin yanı sıra sanat, iş ve spor camiasından ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Ünlü akınının olduğu yılın düğününde Ebru Gündeş, Hülya Avşar, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Demet Akalın, İbrahim Büyükak gibi birçok isim vardı. Davetlilerin siyah giyinmeleri özellikle istenen after partideki şıklık yarışında Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu da dikkat çekti. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun düğün tarzı...

Acun Ilıcalı’nın düğününe ünlü akını! Şıklık yarışında Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ben de varım dedi...

4 yıldır birlikte olan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, dün akşam düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Merakla beklenen düğünün yankıları sürerken gecenin her ayrıntısı oldukça ilgi çekiyor...

Acun Ilıcalı’nın düğününe ünlü akını! Şıklık yarışında Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ben de varım dedi...

Yılın düğününde ünlü çiftin sürat teknesiyle girişi çok konuşuldu. Düğün adeta ünlüler geçidine sahne oldu.

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Acun Ilıcalı’nın düğününe ünlü akını! Şıklık yarışında Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ben de varım dedi...

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftini mutlu günlerinde sevenlerinin yanı sıra sanat, iş ve spor camiasından ünlü isimler de yalnız bırakmadı.

Acun Ilıcalı’nın düğününe ünlü akını! Şıklık yarışında Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ben de varım dedi...

Ünlü akınının olduğu yılın düğününde Ebru Gündeş, Hülya Avşar, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Demet Akalın, İbrahim Büyükak gibi birçok isim vardı. Davetlilerin siyah giyinmeleri özellikle istenen after partideki şıklık yarışında Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu da dikkat çekti. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun düğün tarzı...

Acun Ilıcalı’nın düğününe ünlü akını! Şıklık yarışında Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ben de varım dedi...

Sırt dekolteli siyah uzun bir elbise tercih eden Zehra Çilingiroğlu'nun saç ve makyajı da oldukça sade idi.

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