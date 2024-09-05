Acun Ilıcalı’nın düğününe ünlü akını! Şıklık yarışında Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ben de varım dedi...

Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
14:24
Merakla beklenen Acun Ilıcalı - Ayça Çağla Altunkaya düğünü dün tüm görkemi ile gerçekleşti. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftini mutlu günlerinde sevenlerinin yanı sıra sanat, iş ve spor camiasından ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Ünlü akınının olduğu yılın düğününde Ebru Gündeş, Hülya Avşar, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Demet Akalın, İbrahim Büyükak gibi birçok isim vardı. Davetlilerin siyah giyinmeleri özellikle istenen after partideki şıklık yarışında Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu da dikkat çekti. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun düğün tarzı...