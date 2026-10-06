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Giriş Tarihi: 06.10.2026 15:15 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 15:18

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

Yıllardır Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Afrodit Banu Alkan, sevgilisi Kemal Yıldız ile çıktığı Hollanda yolculuğunda romantizmin dozunu artırdı. Seyir halindeki sevgilisini kayda alıp "Büyük aşkım" diyen ünlü sanatçının o paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.

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Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızları arasında gösterilen Banu Alkan, hem oyunculuğu hem de dikkat çeken güzelliğiyle bir döneme damga vurdu.

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

Kariyeri boyunca rol aldığı filmlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, özellikle "Taksi Şoförü" ve "Ağla Gözlerim" gibi yapımlarla adını sinema tarihine yazdırdı.

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Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

Sarı saçları, kendine özgü tarzı ve ekranlara yansıyan enerjisiyle dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Alkan, yıllar boyunca magazin dünyasının da vazgeçilmez figürleri arasında yer aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

Rol aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez sevgilisi Kemal Yıldız ile çıktığı romantik tatille gündeme geldi.

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan'dan Hollanda yollarında aşk şovu! | Video

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

Sosyal medya hesabından sevgilisi Kemal Yıldız'ın araç sürerken çekilen bir videosunu paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine "Büyük aşkım Kemal Yıldız'la Hollanda'yı geziyoruz" notunu ekledi. Alkan'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

HAKKINDAKİ GERÇEKLE ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda da yıllardır pek çok kişinin bilmediği bir detay yeniden gündeme geldi.

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

Herkes onu Banu Alkan adıyla tanısa da bu isim aslında sanatçının sahne adıydı.

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

Uzun yıllardır kullandığı bu isimle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızının gerçek adının Liz Remka Rebronja olduğu ortaya çıktı.

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

Bu bilgi, sanatçının hayranları arasında şaşkınlık yaratırken magazin gündeminde de dikkat çeken konular arasına girdi.

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

Ünlüler dünyasının önde gelen pek çok ismi şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler.

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

Peki ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz? İşte diğer ismini değiştiren ünlü isimler...

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

İBRAHİM TATLISES: İBRAHİM TATLI

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

CÜNEYT ARKIN: FAHRETTİN CÜREKLİBATUR

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

ORHAN GENCEBAY: ORHAN KENCEBAY

Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!

SEDA SAYAN: AYSEL GÜLAÇAR

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