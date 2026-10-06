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Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!
Giriş Tarihi: 06.10.2026 15:15
Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 15:18
Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu!
Yıllardır Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Afrodit Banu Alkan, sevgilisi Kemal Yıldız ile çıktığı Hollanda yolculuğunda romantizmin dozunu artırdı. Seyir halindeki sevgilisini kayda alıp "Büyük aşkım" diyen ünlü sanatçının o paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.