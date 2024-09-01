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Haberler Galeri Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’den bebekleriyle ilk paylaşım! İşte Ahmet Kural’ın minik oğlu!
Giriş Tarihi: 01.09.2024 20:02 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 20:02

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’den bebekleriyle ilk paylaşım! İşte Ahmet Kural’ın minik oğlu!

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile Temmuz 2023'te Bodrum'da evlendi. Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, kısa süre önce anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir süre oğulları Kemal'i gözlerden uzakta büyüten ünlü çift, bugün ilk kez oğullarıyla sevimli bir o kadar da eğlenceli bir paylaşım yaptı. İşte Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin'in minik oğullarıyla o paylaşımı!

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’den bebekleriyle ilk paylaşım! İşte Ahmet Kural’ın minik oğlu!

Ahmet Kural, dört yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da düzenlenen bir törenle 18 Temmuz 2023'te dünyaevine girmişti. Çiftin nikâh şahitleri usta oyuncu Devrim Yakut, Alp Güler ve Berat Bumin olmuştu.

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’den bebekleriyle ilk paylaşım! İşte Ahmet Kural’ın minik oğlu!

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda anne- baba olma mutluluğunu ilk kez yaşadı.

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Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’den bebekleriyle ilk paylaşım! İşte Ahmet Kural’ın minik oğlu!

İLK KEZ OĞULLARIYLA PAYLAŞIM YAPTILAR

Bir süre oğulları Kemal'i gözlerden uzakta büyüten ünlü çift, bugün ilk kez oğullarıyla sevimli bir o kadar da eğlenceli bir paylaşım yaptı.

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’den bebekleriyle ilk paylaşım! İşte Ahmet Kural’ın minik oğlu!

İşte Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin'in minik oğullarıyla o paylaşımı!

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’den bebekleriyle ilk paylaşım! İşte Ahmet Kural’ın minik oğlu!

Ahmet Kural, dört yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da düzenlenen bir törenle 18 Temmuz 2023'te dünyaevine girmişti. Çiftin nikâh şahitleri usta oyuncu Devrim Yakut, Alp Güler ve Berat Bumin olmuştu.

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