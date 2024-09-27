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Haberler Galeri Ahu Tuğba’nın cenazesi İstanbul’a getirildi! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin: İnşallah çok yaşamam da ona kavuşurum!
Giriş Tarihi: 27.09.2024 20:03 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 20:03

Ahu Tuğba’nın cenazesi İstanbul’a getirildi! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin: İnşallah çok yaşamam da ona kavuşurum!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Ahu Tuğba, 26 gün önce ABD'de evinde ölü bulundu. Sanat camiasını yasa boğan Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait Miami-İstanbul seferini yapan yolcu uçağıyla İstanbul'a getirildi. Cenazeyi taşıyan uçak, saat 16.10'da İstanbul'a indi. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in dikkat çeken o açıklamaları!

DHA
Ahu Tuğba’nın cenazesi İstanbul’a getirildi! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin: İnşallah çok yaşamam da ona kavuşurum!

Oyuncu Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Ahu Tuğba’nın cenazesi İstanbul’a getirildi! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin: İnşallah çok yaşamam da ona kavuşurum!

KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami eyaletinden kalkan THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi taşıyan uçak, saat 16.10'da İstanbul'a indi.

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Ahu Tuğba’nın cenazesi İstanbul’a getirildi! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin: İnşallah çok yaşamam da ona kavuşurum!

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Anjelik Calvin, annesinin sosyal medya hesabından cenaze işlemlerine ilişkin detayları aktaran bir paylaşımda bulundu.

Ahu Tuğba’nın cenazesi İstanbul’a getirildi! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin: İnşallah çok yaşamam da ona kavuşurum!

PROGRAMI AÇIKLADI

Calvin yaptığı paylaşımda, "Bu cumartesi (yarın) saat 11.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda anma töreni olacaktır. Cenaze, Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Annemi birlikte dualarla uğurlayalım, dualarla gitsin" ifadelerini kullandı.

Ahu Tuğba’nın cenazesi İstanbul’a getirildi! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin: İnşallah çok yaşamam da ona kavuşurum!

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin de cenazeyle birlikte İstanbul'a geldi. Cenazeyi teslim almak için bekleyen Calvin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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