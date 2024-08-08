Giriş Tarihi: 08.08.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
14:05
Ajda Pekkan'ın konserde sinirlendiği anların görüntüleri şoke etti! Ağzını bozmuş... Demet Akalın: Küfürü sadece biz etmiyormuşuz!
Süperstar Ajda Pekkan'ın Harbiye konseri müzik ziyafetinin yanı sıra ilginç anlara da sahne oldu. Üç saatten fazla sahnede kalan Ajda Pekkan'a sahnede Tarık Sezer ve birbirinden değerli müzisyenler eşlik etti. Pekkan, sevilen parçalarını Açıkhava'yı dolduran binlerce hayranı ile birlikte söyledi. Toplamda 28 şarkı seslendiren Ajda Pekkan'ı konser bitmeden protokolü terk edenler çileden çıkardı. Pekkan,"Buraya gelin! Şarkım bitmeden gidemezsiniz" diyerek tepki gösterdiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Ajda Pekkan'ın ağzını bozduğu ve çok sinirlendiği olay sonrası sosyal medyadan yorum yağdı. Bu isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Akalın "Küfürü sadece biz etmiyormuşuz" dedi. İşte Ajda Pekkan'ın ağzını bozduğu o anlar...