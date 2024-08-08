Harbiye Açıkhava’da konser veren Ajda Pekkan'dan sert çıkış: "Kuralları bilmiyorsanız gelmeyin" | Video

Süperstar Ajda Pekkan, Harbiye Açık Hava'da hayranlarıyla buluştu. Pekkan, konser devam ederken protokolde oturanların gittiğini görünce kendini tutamadı ve sert çıktı. İşte o anlar...