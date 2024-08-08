Video Magazin Harbiye Açıkhava’da konser veren Ajda Pekkan'dan sert çıkış: "Kuralları bilmiyorsanız gelmeyin" | Video
Harbiye Açıkhava’da konser veren Ajda Pekkan'dan sert çıkış:

Harbiye Açıkhava’da konser veren Ajda Pekkan'dan sert çıkış: "Kuralları bilmiyorsanız gelmeyin" | Video

08.08.2024 | 11:07

Süperstar Ajda Pekkan, Harbiye Açık Hava'da hayranlarıyla buluştu. Pekkan, konser devam ederken protokolde oturanların gittiğini görünce kendini tutamadı ve sert çıktı. İşte o anlar...

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