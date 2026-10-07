Haberler
Galeri
Magazin
Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! '10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık'
Giriş Tarihi: 07.10.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 10:43
Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! "10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık"
Ünlü oyuncu Aliye Uzunatağan, merhum meslektaşı Cüneyt Türel ile yıllar önce yaşadığı aşkı anlattı. Uzunatağan, 10 yıl süren ilişkilerinin hayatındaki özel yerini vurgulayarak, "Çok büyük bir aşktı. Asıl evlilik oydu bence. Çok mutluyduk" ifadelerini kullandı.