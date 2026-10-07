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Giriş Tarihi: 07.10.2026 10:19 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 10:43

Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! "10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık"

Ünlü oyuncu Aliye Uzunatağan, merhum meslektaşı Cüneyt Türel ile yıllar önce yaşadığı aşkı anlattı. Uzunatağan, 10 yıl süren ilişkilerinin hayatındaki özel yerini vurgulayarak, "Çok büyük bir aşktı. Asıl evlilik oydu bence. Çok mutluyduk" ifadelerini kullandı.

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Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

Oyuncu Aliye Uzunatağan, konuk olduğu programda özel hayatı ve geçmişte yaşadığı evliliklerle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 2012 yılında hayatını kaybeden meslektaşı Cüneyt Türel ile yaşadığı 10 yıllık aşkı da anlatan 74 yaşındaki oyuncu, o döneme ilişkin unutamadığı anılarını paylaştı.

Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

Hayatı boyunca üç kez evlilik yaptığını belirten Uzunatağan, bu evliliklerin kendi isteğiyle gerçekleşmediğini söyledi.

Ünlü oyuncu, "Ablamlar evlendiği için heves ettim ama mesleğimle yürümeyeceğini anladım. Hep karşı tarafın baskısıyla evlendim. Ne gelinlik ne de düğün sevdim. Ablamın gelinliğini giyerek evlendim. Erkek tarafı garipsese de benim için hiç önemi yoktu. İki evliliğim kısa sürdü, son evliliğim ise 10 yıl devam etti" dedi.

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Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

"En son ne zaman aşık oldunuz?" sorusuna da yanıt veren Uzunatağan, merhum oyuncu Cüneyt Türel ile yaşadığı ilişkiyi duygusal sözlerle anlattı.

"Kaybettim o aşkı ama onunla çok mutluydum. Çok büyük bir aşktı. Aynı meslekteydik, 10 yıl aşk yaşadık. Asıl evlilik oydu bence. Çok mutluyduk. Unutulmaz bir şey o."

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Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

Öte yandan Aliye Uzunatağan'ın son evliliğinden Ayşecan Tatari adında bir kızı bulunuyor. Oyuncu kimliğiyle annesinin izinden giden Tatari, özellikle 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

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Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

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EDA EROL'UN OĞLU BARAN

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SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

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Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

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Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

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Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ

Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! 10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık

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