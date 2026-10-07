Aliye Uzunatağan’dan yıllar sonra gelen Cüneyt Türel itirafı! "10 yıl çok büyük bir aşk yaşadık"

Hayatı boyunca üç kez evlilik yaptığını belirten Uzunatağan, bu evliliklerin kendi isteğiyle gerçekleşmediğini söyledi.

Ünlü oyuncu, "Ablamlar evlendiği için heves ettim ama mesleğimle yürümeyeceğini anladım. Hep karşı tarafın baskısıyla evlendim. Ne gelinlik ne de düğün sevdim. Ablamın gelinliğini giyerek evlendim. Erkek tarafı garipsese de benim için hiç önemi yoktu. İki evliliğim kısa sürdü, son evliliğim ise 10 yıl devam etti" dedi.