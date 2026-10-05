Haberler
Galeri
Magazin
Altı Üstü İstanbul'un usta oyuncusu Erkan Can'dan duygusal açıklama! Bakın hayatta en çok neyi özlemiş... 'Bir yanımız hep orada'
Giriş Tarihi: 05.10.2026 08:58
Altı Üstü İstanbul'un usta oyuncusu Erkan Can'dan duygusal açıklama! Bakın hayatta en çok neyi özlemiş... "Bir yanımız hep orada"
atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da 'Hikmet' karakteriyle fırtınalar estiren usta oyuncu Erkan Can, katıldığı tiyatro galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 67 yaşındaki usta sanatçı, "Geçmişe özlem duyuyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla izleyenleri duygulandırdı.