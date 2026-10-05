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Giriş Tarihi: 05.10.2026 08:58

Altı Üstü İstanbul'un usta oyuncusu Erkan Can'dan duygusal açıklama! Bakın hayatta en çok neyi özlemiş... "Bir yanımız hep orada"

atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da 'Hikmet' karakteriyle fırtınalar estiren usta oyuncu Erkan Can, katıldığı tiyatro galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 67 yaşındaki usta sanatçı, "Geçmişe özlem duyuyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla izleyenleri duygulandırdı.

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Altı Üstü İstanbul’un usta oyuncusu Erkan Can’dan duygusal açıklama! Bakın hayatta en çok neyi özlemiş... Bir yanımız hep orada

Atv dizisi 'Altı Üstü İstanbul'da rol alan usta oyuncu Erkan Can; Musa Uzunlar, Serdar Deniz ve Emine Ün'ün rol aldığı 'Edi ile Büdü' adlı tiyatro oyununun galasında soruları yanıtladı.

Altı Üstü İstanbul’un usta oyuncusu Erkan Can’dan duygusal açıklama! Bakın hayatta en çok neyi özlemiş... Bir yanımız hep orada

Çekimlerinin olmadığı bir günde oyunu izlemeye geldiğini belirten oyuncu, "Oyuncular birbirlerinin oyununu pek seyredemezler; iş güç oluyor, koşturuyoruz. Musa'yı (Uzunlar) sahnede ilk defa izleyeceğim" dedi.

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Altı Üstü İstanbul’un usta oyuncusu Erkan Can’dan duygusal açıklama! Bakın hayatta en çok neyi özlemiş... Bir yanımız hep orada

Can, 'Altı Üstü İstanbul' projesinin yanı sıra Güven Kıraç ile birlikte yeni bir tiyatro oyunu hazırlığında olduklarını duyurdu.

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Altı Üstü İstanbul’un usta oyuncusu Erkan Can’dan duygusal açıklama! Bakın hayatta en çok neyi özlemiş... Bir yanımız hep orada

Sanatçı, "Heyecanlıyız, ikinci oyunumuz olacak" dedi. Can; "Geçmişe özlem duyuyor musunuz?" sorusuna da, "Herkes gibi ben de en çok çocukluğumu özledim. Bir yanımız hep orada" diye yanıt verdi.

Altı Üstü İstanbul’un usta oyuncusu Erkan Can’dan duygusal açıklama! Bakın hayatta en çok neyi özlemiş... Bir yanımız hep orada

ERKAN CAN KİMDİR?

1958 yılında Bursa'da dünyaya gelen Erkan Can, Türk sinema ve tiyatrosunun en usta isimlerinden biridir.

Altı Üstü İstanbul’un usta oyuncusu Erkan Can’dan duygusal açıklama! Bakın hayatta en çok neyi özlemiş... Bir yanımız hep orada

Sanat hayatına ilk adımı 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda atan oyuncu, eğitim sürecinde yeteneğini her geçen gün geliştirerek sahnenin vazgeçilmez yüzlerinden biri haline geldi.

Altı Üstü İstanbul’un usta oyuncusu Erkan Can’dan duygusal açıklama! Bakın hayatta en çok neyi özlemiş... Bir yanımız hep orada

Oyunculuk tutkusunu akademik seviyeye taşımak amacıyla 1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ve 1990 yılında buradan başarıyla mezun oldu.

Altı Üstü İstanbul’un usta oyuncusu Erkan Can’dan duygusal açıklama! Bakın hayatta en çok neyi özlemiş... Bir yanımız hep orada

Tiyatro disiplininden aldığı güçlü temelle kamera karşısına geçen Can, hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde üstlendiği karakterlerle kısa sürede adından geniş kitlelere söz ettirmeyi başardı.

Altı Üstü İstanbul’un usta oyuncusu Erkan Can’dan duygusal açıklama! Bakın hayatta en çok neyi özlemiş... Bir yanımız hep orada

Sinema kariyeri boyunca Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında boy gösteren usta aktör, geniş bir rol yelpazesiyle izleyici karşısına çıktı. 1986 yapımı Davacı filmiyle başlayan beyaz perde yolculuğunda; Gemide, Takva, Kader, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Vizontele, Yazı Tura ve Müslüm gibi Türk sinemasına damga vuran pek çok kült eserde rol aldı.

Altı Üstü İstanbul’un usta oyuncusu Erkan Can’dan duygusal açıklama! Bakın hayatta en çok neyi özlemiş... Bir yanımız hep orada

Uzun yıllara yayılan zengin filmografisi, başarılı oyunculuk performansı ve kendine has üslubuyla sektörün en saygın isimleri arasında yer alan 67 yaşındaki Erkan Can, günümüzde de aktif olarak dizi projelerinde yer almaya devam etmektedir.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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