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‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!
Giriş Tarihi: 08.10.2026 11:03
Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 11:13
‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!
Yeşilçam'ın "Altın Çocuk" lakaplı usta jönü Göksel Arsoy, 90 yıllık yaşamına sayısız başyapıt sığdırarak 5 Ekim 2026'da aramızdan ayrıldı. Şafak Bekçileri, Evcilik Oyunu ve Yıldızların Altında gibi unutulmaz filmlerle hafızalara kazınan usta sanatçının hayatına dair bilinmeyen gerçekler yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'a damga vuran usta aktörün meğer içinde ukde kalan bambaşka bir meslek varmış…