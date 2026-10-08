‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

İÇİNDE KALAN O UKDE…

Oyunculuk dünyasındaki başarısını çektiği filmlerle pekiştiren Arsoy'un pek bilinmeyen bir hayali daha vardı. Babası jet pilotu olan Arsoy, Hava Harp Okulu'na gitmek istemiş ancak babası Mahmut Remzi Arsoy'un izin vermemesi üzerine bu hayalinden vazgeçmişti. Arsoy, yarım kalan bu hayalini yıllar sonra "Keşke pilot olsaydım" sözleriyle dile getirmişti. Her ne kadar bu arzusu yarım kalsa da isteğini 1963 yılında çekilen Şafak Bekçileri filmiyle gerçekleştirdi. Filmde hem başrol oynayıp hem de yapımcılığı üstlenerek hayalini en azından sinemaya taşıdı.