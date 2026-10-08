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Haberler Galeri Magazin ‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!
Giriş Tarihi: 08.10.2026 11:03 Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 11:13

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

Yeşilçam'ın "Altın Çocuk" lakaplı usta jönü Göksel Arsoy, 90 yıllık yaşamına sayısız başyapıt sığdırarak 5 Ekim 2026'da aramızdan ayrıldı. Şafak Bekçileri, Evcilik Oyunu ve Yıldızların Altında gibi unutulmaz filmlerle hafızalara kazınan usta sanatçının hayatına dair bilinmeyen gerçekler yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'a damga vuran usta aktörün meğer içinde ukde kalan bambaşka bir meslek varmış…

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GÖZDE NUR ŞAHİN
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‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

Aşk Rüzgarı, Dost Bildiklerim, Altın Çocuk ve daha birçok filmle kamera karşısına geçen Göksel Arsoy, 15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya geldi.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okuyan usta oyuncu, aynı zamanda Yeşilköy Havalimanı'nda çalışarak iş hayatına adım attı. Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken Arsoy, yapımcı Fuat Rutkay ve yönetmen Sırrı Gültekin'in dikkatini çekerek ilk oyunculuk teklifini aldı.

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‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

Hayatında yeni bir dönem başlayan Arsoy, 1957 yılında Kara Günlerim filmiyle sinema dünyasına adım attı. Usta oyuncunun kariyerindeki dönüm noktası ise Belgin Doruk'la başrolü paylaştığı Samanyolu filmi oldu.

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‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

Büyük çıkışını yakalayan Arsoy, bu filmden sonra 15 kez daha Belgin Doruk'la kamera karşısına geçti ve dönemin en beğenilen ikilileri arasında yer aldı.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

ALTIN ÇOCUK LAKABININ ARKASINDAKİ SIR

Kariyerinin ilerleyen yıllarında oyunculuk dünyasında daha da parlayan Arsoy, kendisine takılan "Altın Çocuk" lakabıyla dikkat çekti. Ünlü aktör, yönetmen Halit Refiğ'in kendisine "Altın Çocuk" şeklinde seslenmesiyle bu ünvana kavuştu. Göksel Arsoy, oyunculuğun yanı sıra yapımcılık ve müzik çalışmalarıyla da kariyerini pekiştirdi.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

İÇİNDE KALAN O UKDE…

Oyunculuk dünyasındaki başarısını çektiği filmlerle pekiştiren Arsoy'un pek bilinmeyen bir hayali daha vardı. Babası jet pilotu olan Arsoy, Hava Harp Okulu'na gitmek istemiş ancak babası Mahmut Remzi Arsoy'un izin vermemesi üzerine bu hayalinden vazgeçmişti. Arsoy, yarım kalan bu hayalini yıllar sonra "Keşke pilot olsaydım" sözleriyle dile getirmişti. Her ne kadar bu arzusu yarım kalsa da isteğini 1963 yılında çekilen Şafak Bekçileri filmiyle gerçekleştirdi. Filmde hem başrol oynayıp hem de yapımcılığı üstlenerek hayalini en azından sinemaya taşıdı.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

ÖZEL HAYATININ BİLİNMEYENLERİ

Oyunculuğuyla adından sıklıkla söz ettiren Göksel Arsoy, özel hayatını kariyerinin aksine gözlerden uzak yaşadı.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

Usta oyuncu, havalimanında çalıştığı dönemde Soley Hanım ile tanışarak 12 Nisan 1961'de nikah masasına oturdu. İlk çocukları Aşkım'ı 1963 yılında, diğer çocukları Gökhan'ı ise 1965'te kucaklarına alan çift ailelerini genişletti.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

YEŞİLÇAM'DA SON PERDE

90 yıllık ömrüne sayısız film sığdıran usta aktör Göksel Arsoy, 5 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan Arsoy, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. "Altın Çocuk" lakaplı Arsoy, vefat etmiş olsa da geriye unutulmayacak bir film mirası bıraktı…

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

BİR BAŞKA YEŞİLÇAM OYUNCUSUNUN HAYAT HİKAYESİ: MESUT ENGİN...

Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran, ışıltılı sahnelerin aranan yüzü Mesut Engin'in hayat hikayesi, başarıdan en dibe uzanan trajik bir yolculuğun özeti gibi.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

1973 yılında Ses Dergisi'nin açtığı yarışmada birçok rakibini geride bırakarak birinci seçilen ve sanat dünyasına hızlı bir giriş yapan ünlü aktör, ne yazık ki son yıllarını sokaklarda, hastalıklarla boğuşarak geçirdi.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

YARIŞMA BİRİNCİLİĞİNDEN BAŞROLLERE UZANAN KARİYER

Gerçek adı Mesut Kundak olan sanatçı, kariyerine başladığı 1970'li yıllarda Dert Bende, Yedi Evlat İki Damat, Özleyiş ve Gecelerin Ötesi gibi yapımlarla izleyicinin gönlünde taht kurdu.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

Kısa sürede jönler arasına adını yazdıran Engin, Sevmek, Yazık Oldu Yarınlara, Ah Bu Gençlik ve Deli Kız filmleriyle popülerliğini pekiştirdi. Sadece sinemada değil, mankenlik ve fotomodellik dünyasında da fırtınalar estirdi.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

HAYATINI ALTÜST EDEN O KAZA

1976 yılında geçirdiği feci trafik kazası, Mesut Engin için sonun başlangıcı oldu. Sağ el bileğinin sinirlerinin kesilmesiyle büyük bir yıkım yaşayan sanatçı, içine girdiği bunalımı aşmakta zorlandı. Bu süreçten sonra yer aldığı Lekeli Kadın, Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe, Kaşık Düşmanı ve Sonsuz Sokaklar gibi filmlere rağmen eski günlerine dönmekte zorluk çekti.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

1980'li ve 90'lı yıllarda Kara Para, Ay Işığı Operasyonu, Zavallı Kız ve Kanlı Para gibi projelerde boy gösterse de talihsizlikler yakasını bırakmadı.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

"DEDE" LAKABIYLA SOKAKLARDA BİR YAŞAM MÜCADELESİ

Özel hayatında ardı ardına gelen felaketler, Mesut Engin'i evsiz bıraktı. İş hayatındaki başarısızlıklar, boşanma ve ardından evinde çıkan yangınla her şeyini kaybeden efsane isim, sokaklarda yaşamaya başladı.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

Çevredeki esnafın "Dede" diyerek yardım ettiği sanatçı, uzun yıllar boyunca açlık ve soğuğun yanı sıra ciddi hastalıklarla da pençeleşti. Düşler de Ölür, Kara Gün ve Son Defa gibi filmleriyle hafızalarda kalan jönün sokaklardaki hali, onu Taksim'de bitkin halde bulan tiyatrocu dostlarının yardımıyla son buldu.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

DARÜLACEZE'DE SON PERDE

2009 yılında Darülaceze'ye yerleştirilen Mesut Engin, burada verdiği son röportajda zamanın acımasızlığına yenik düştüğünü ve yaşama sevincini yitirdiğini dile getirmişti.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

Uzun süren sokak hayatının vücudunda bıraktığı hasarlar ve geçirdiği hastalıklar nedeniyle bitkin düşen Yeşilçam'ın unutulmaz ismi, 19 Aralık 2011 tarihinde aramızdan ayrıldı. Geriye ise Ölüme Köprü'den Polis Dosyası'na kadar uzanan onlarca film ve yürek burkan bir hayat hikayesi kaldı.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

GEÇİRDİĞİ KAZAYLA HAYATI ALTÜST OLAN BİR DİĞER YEŞİLÇAM OYUNCUSU: FERİDUN ŞAVLI

Türk sinemasının gelmiş geçmiş en sevilen serilerinden biri olan Hababam Sınıfı, bize sadece kahkahayı değil, her biri ayrı birer değer olan "güzel insanları" da miras bıraktı.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden beyaz perdeye uyarlanan seride, o meşhur siyah önlüğü, haylaz gülüşü ve saf kalbiyle tanıdığımız bir isim vardı: Domdom Ali.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

Peki, hafızalarımıza kazınan o sevimli karakteri canlandıran Feridun Şavlı'nın, kameralar kapandıktan sonra nasıl bir hayat mücadelesi verdiğini biliyor muydunuz? İşte Burdur'dan Yeşilçam'a uzanan, başarı ve talihsizliklerle dolu o hikaye...

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

YEŞİLÇAM'IN BURDUR'DAN GELEN GÜLEN YÜZÜ

6 Ağustos 1953'te Burdur'da dünyaya gelen Feridun Şavlı, sinema kariyerine sadece Hababam Sınıfı'nı sığdırmadı. 1970'li yılların o samimi atmosferinde; "Ah Nerede", "Yüz Numaralı Adam", "Neşeli Günler" ve "Sınıfta Şenlik Var" gibi dönemin en popüler yapımlarında rol alarak izleyicinin sevgisini kazandı.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

O dönemde popülerliği öyle bir noktaya ulaştı ki, reklam filmlerinin de aranan yüzlerinden biri haline geldi. Ancak sinemanın parıltılı dünyası, 1978 yılına gelindiğinde onun için yerini sakin bir hayata bırakacaktı.

‘Altın Çocuk’ lakabıyla Yeşilçam’a damga vurdu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı... Göksel Arsoy’un yarım kalan hayali yürekleri sızlattı!

KADERİN EN AĞIR SINAVI: O KAZADAN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI

Feridun Şavlı, sinemadan uzaklaştıktan sonra yaşamına yeni bir yön vermeye çalışırken, kader ona en sert yüzünü gösterdi. Geçirdiği korkunç bir trafik kazası, tüm hayatını altüst etti.

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