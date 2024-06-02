Amine’ye doğum günü hediyesi! Mesut Özil eşi Amine Gülşe için kesenin ağzını açtı!

Giriş Tarihi: 02.06.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
07:15
2019 yılında dünyaevine giren futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor. Eda ve Ela adında iki kızları olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe aşklarıyla sık sık magazine konu oluyor. Birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getiren ünlü çiftten yeni kare geldi. Eski futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü kutlamıştı. Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe'nin yeni tutkusu at binmek. Özil, eşine büyük bir sürpriz yaparak doğum günü için bir İngiliz atı satın aldı.