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Haberler Galeri Amine’ye doğum günü hediyesi! Mesut Özil eşi Amine Gülşe için kesenin ağzını açtı!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 07:15

Amine’ye doğum günü hediyesi! Mesut Özil eşi Amine Gülşe için kesenin ağzını açtı!

2019 yılında dünyaevine giren futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor. Eda ve Ela adında iki kızları olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe aşklarıyla sık sık magazine konu oluyor. Birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getiren ünlü çiftten yeni kare geldi. Eski futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü kutlamıştı. Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe'nin yeni tutkusu at binmek. Özil, eşine büyük bir sürpriz yaparak doğum günü için bir İngiliz atı satın aldı.

ÖMER KARAHAN
Amine’ye doğum günü hediyesi! Mesut Özil eşi Amine Gülşe için kesenin ağzını açtı!

2019 yılında nikah masasına oturan Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin bu evliliğinden Eda ve Ela adında iki kızı dünyaya geldi. Mesut Özil, 30 Nisan'da 31 yaşına basan eşi Amine Gülşe'nin doğum günün kutladı.

Amine’ye doğum günü hediyesi! Mesut Özil eşi Amine Gülşe için kesenin ağzını açtı!

Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe, birlikte yeni hobiler ediniyor. Geçtiğimiz aylarda beraber antrenman yapmaya başlayan çift, şimdi de at binmeye merak sardı. Son zamanlarda en büyük hobilerinin binicilik olduğunu söyleyen Özil, eşinin 31'inci yaş gününe özel bir sürpriz hazırladı ve İngiliz atı hediye etti. Çiftlikte bulunan at ile haftada birkaç gün binicilik dersleri de alan çift, kızları Eda ve Ela'ya da bu sevgiyi aşılıyor.

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Amine’ye doğum günü hediyesi! Mesut Özil eşi Amine Gülşe için kesenin ağzını açtı!

Amine Gülşe doğum günü olan sevgilisi Mesut Özil ile aşk dolu bir pozunu sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşmıştı.

Amine’ye doğum günü hediyesi! Mesut Özil eşi Amine Gülşe için kesenin ağzını açtı!

Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe'nin doğum günü için romantik bir kutlama düzenlemişti.

Amine’ye doğum günü hediyesi! Mesut Özil eşi Amine Gülşe için kesenin ağzını açtı!

Özil, eşinin doğum gününü kutladı. Eski futbolcu, gönderisine "Tüm evrendeki en güzel, sevgi dolu ve şefkatli kadın ve annenin doğum günü kutlu olsun. Her zaman yanımda olduğun için teşekkürler! Seni seviyorum aşkım" notunu düşmüştü.

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