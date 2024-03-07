Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! Amine Gülşe fit haliyle övgüleri topladı | Video
Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasındaki dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda geçtiğimiz günlerde 4 yaşına basmıştı. Mesut Özil, Amine Gülşe ile hayatını 2019 yılında birleştirmişti. Çift mutluluklarını Eda ve Ela adını verdikleri kızlarıyla taçlandırdı. Son olarak kızları Eda'nın doğum günü partisinde sevdikleriyle buluşan Özil ailesi sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Amine Gülşe ile Mesut Özil'den son olarak spor paylaşımı geldi. Ünlü çift birlikte form tuttukları anlardan paylaşımda bulunurken iki çocuk annesi Amine Gülşe'nin fit haline övgüler yağdı.
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