Giriş Tarihi: 31.03.2024 06:36
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
06:37
Amine’ye eşinden özel ders! Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! İki çocuk annesi Amine Gülşe fit haliyle hayran bıraktı!
Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasındaki dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda geçtiğimiz günlerde 4 yaşına basmıştı. Mesut Özil, Amine Gülşe ile hayatını 2019 yılında birleştirmişti. Çift mutluluklarını Eda ve Ela adını verdikleri kızlarıyla taçlandırdı. Özil ailesi sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Amine Gülşe ile Mesut Özil'den son olarak spor paylaşımı geldi. Ünlü çift birlikte form tuttukları anlardan paylaşımda bulunurken iki çocuk annesi Amine Gülşe'nin fit haline övgüler yağdı...