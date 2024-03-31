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Haberler Galeri Amine’ye eşinden özel ders! Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! İki çocuk annesi Amine Gülşe fit haliyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 31.03.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 06:37

Amine’ye eşinden özel ders! Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! İki çocuk annesi Amine Gülşe fit haliyle hayran bıraktı!

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasındaki dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda geçtiğimiz günlerde 4 yaşına basmıştı. Mesut Özil, Amine Gülşe ile hayatını 2019 yılında birleştirmişti. Çift mutluluklarını Eda ve Ela adını verdikleri kızlarıyla taçlandırdı. Özil ailesi sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Amine Gülşe ile Mesut Özil'den son olarak spor paylaşımı geldi. Ünlü çift birlikte form tuttukları anlardan paylaşımda bulunurken iki çocuk annesi Amine Gülşe'nin fit haline övgüler yağdı...

ÖMER KARAHAN
Amine’ye eşinden özel ders! Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! İki çocuk annesi Amine Gülşe fit haliyle hayran bıraktı!

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli eşi Amine Gülşe, mutlu birlikteliklerini her alana taşıyor. Tüm boş vakitlerini çocuklarıyla birlikte geçiren çift, antrenmanları da beraber yapma kararı aldı.

Amine’ye eşinden özel ders! Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! İki çocuk annesi Amine Gülşe fit haliyle hayran bıraktı!

Gülşe'nin spor hocalığını da eşi Mesut Özil üstlendi. İki çocuk annesi Gülşe'nin fit hali de dikkat çekti.

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Amine’ye eşinden özel ders! Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! İki çocuk annesi Amine Gülşe fit haliyle hayran bıraktı!

Mesut Özil ile güzel eşi Amine Gülşe sosyal medyaya spor paylaşımlarıyla damga vurdu. İki kız çocuk dünyaya getiren Amine Gülşe fit haliyle beğeni topladı.

Amine’ye eşinden özel ders! Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! İki çocuk annesi Amine Gülşe fit haliyle hayran bıraktı!

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasındaki dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda geçtiğimiz günlerde 4 yaşına basmıştı. Son olarak kızları Eda'nın doğum günü partisinde sevdikleriyle buluşan Özil ailesi sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Amine’ye eşinden özel ders! Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! İki çocuk annesi Amine Gülşe fit haliyle hayran bıraktı!

Amine Gülşe ile Mesut Özil'den spor paylaşımı geldi. Ünlü çift birlikte form tuttukları anlardan paylaşımda bulunurken Amine Gülşe'nin güzelliğiyle hayran bıraktı.

Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! Amine Gülşe fit haliyle övgüleri topladı | Video

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