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Haberler Galeri Ankaralı Turgut isyan etti! Ankaralı Turgut yardım paralarını isteyen çocuklarını evlatlıktan reddetti!
Giriş Tarihi: 14.10.2024 19:20 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 19:20

Ankaralı Turgut isyan etti! Ankaralı Turgut yardım paralarını isteyen çocuklarını evlatlıktan reddetti!

Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, bir süredir kanserle mücadele ediyor. 1,5 ayda yaklaşık 13 kilo veren Ankaralı Turgut, ekonomik durumundan dolayı 67 bin lira olan akıllı ilacı alamadı. Ünlü şarkıcıya bu ilacı alması için yardım parası toplandı. Ancak bu yardım parası aile içi büyük bir tartışmaya neden oldu. Ankaralı Turgut, bir açıklama yaparak yardım paralarını tehditle almak isteyen çocuklarına açtı ağzını yumdu gözünü! İşte Ankaralı Turgut'un o açıklaması!

Ankaralı Turgut isyan etti! Ankaralı Turgut yardım paralarını isteyen çocuklarını evlatlıktan reddetti!

'Ankaralı Turgut' olarak bilinen ünlü şarkıcı Turgut Karataş, mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi.

Ankaralı Turgut isyan etti! Ankaralı Turgut yardım paralarını isteyen çocuklarını evlatlıktan reddetti!

AKILLI İLAÇ TEDAVİSİNE BAŞLAYAMADI!

Kısa sürede iğne ipliğe dönen sanatçı, parasızlık nedeniyle akıllı ilaç tedavisine başlayamadığını söyledi. Oldukça zayıflayan ve yıllardır kullandığı bıyığını kesen sanatçının son halini gören sevenleri ise tanımakta güçlük çekti.

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Ankaralı Turgut isyan etti! Ankaralı Turgut yardım paralarını isteyen çocuklarını evlatlıktan reddetti!

YARDIM PARASI TOPLANDI

Kızının evine taşınan ünlü şarkıcının akıllı ilaç tedavisine başlaması için yardım parası toplandı.

Ankaralı Turgut isyan etti! Ankaralı Turgut yardım paralarını isteyen çocuklarını evlatlıktan reddetti!

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Yardım parasının kendisine ulaşmadığını dile getiren Ankaralı Turgut, çocuklarına açtı ağzını yumdu gözünü.

Ankaralı Turgut isyan etti! Ankaralı Turgut yardım paralarını isteyen çocuklarını evlatlıktan reddetti!

"BABA PARASIYLA DAMAT BESLİYORUZ"

Ankaralı Turgut, ""27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!" ifadelerini kullandı.

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