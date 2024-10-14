Ankaralı Turgut isyan etti! Ankaralı Turgut yardım paralarını isteyen çocuklarını evlatlıktan reddetti!

"BABA PARASIYLA DAMAT BESLİYORUZ"

Ankaralı Turgut, ""27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!" ifadelerini kullandı.