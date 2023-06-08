Giriş Tarihi: 08.06.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 09:58

Anne olmak için gün sayan Aslı Enver hamilelik sürecini anlattı! En çok kızının ismi merak edildi

"Kavak Yelleri" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalara kazınan güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver, şimdilerde 7,5 aylık hamile ve kızına kavuşmak için gün sayıyor. Aslı Enver, 6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Pembe elbisesiyle objektif karşısına geçen güzel oyuncunun büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. Anne olmak için gün sayan Aslı Enver, hamilelik sürecini anlattı. Güzel oyuncunun kızının ismi ise merak konusu oldu.