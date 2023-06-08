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Haberler Galeri Anne olmak için gün sayan Aslı Enver hamilelik sürecini anlattı! En çok kızının ismi merak edildi
Giriş Tarihi: 08.06.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 09:58

Anne olmak için gün sayan Aslı Enver hamilelik sürecini anlattı! En çok kızının ismi merak edildi

"Kavak Yelleri" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalara kazınan güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver, şimdilerde 7,5 aylık hamile ve kızına kavuşmak için gün sayıyor. Aslı Enver, 6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Pembe elbisesiyle objektif karşısına geçen güzel oyuncunun büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. Anne olmak için gün sayan Aslı Enver, hamilelik sürecini anlattı. Güzel oyuncunun kızının ismi ise merak konusu oldu.

Anne olmak için gün sayan Aslı Enver hamilelik sürecini anlattı! En çok kızının ismi merak edildi

İş insanı Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen Aslı Enver'in düğünden kısa bir süre sonra bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Şimdilerde anne olmak için gün sayan oyuncu Aslı Enver, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Pembe elbisesiyle objektif karşısına geçen güzel oyuncunun büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu Aslı Enver'in en çok kızının ismi merak edildi...

Anne olmak için gün sayan Aslı Enver hamilelik sürecini anlattı! En çok kızının ismi merak edildi

Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı.

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Anne olmak için gün sayan Aslı Enver hamilelik sürecini anlattı! En çok kızının ismi merak edildi

Kıbrıslı bir Türk baba ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin çocuğu olarak 1984'te dünyaya gelen Aslı Enver, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Anne olmak için gün sayan Aslı Enver hamilelik sürecini anlattı! En çok kızının ismi merak edildi

Şimdilerde 7,5 aylık hamile olan güzel oyuncu, karnı burnunda pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Anne olmak için gün sayan Aslı Enver hamilelik sürecini anlattı! En çok kızının ismi merak edildi

Enver, eşi Berkin Gökbudak'a karnı burnunda pozlar vermişti.

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