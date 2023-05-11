7 aylık hamile olan Aslı Enver topuklu ayakkabılarıyla merdivenden inmeye çalıştığı anları paylaştı | Video
7 aylık hamile olan Aslı Enver, karnı burnunda paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Anne olmak için gün sayan oyuncu Aslı Enver dün 39 yaşına bastı. Geçtiğimiz Kasım ayında Berkin Gökbudak ile dünya evine giren Aslı Enver'in kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Yakın zamanda kızını kucağına alacak olan Aslı Enver doğum gününde hayranlarına sürpriz yaptı ve büyüyen karnı ile poz verdi. Eşi ile romantik bir akşam yemeğinde yeni yaşını kutlayan güzel oyuncu Aslı Enver'in karnı burnunda pozlarına beğeni ve yorum yağdı...
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