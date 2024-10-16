Anne Umut Akyürek’in zor anları! Umut Akyürek kızının yasaklı madde kullandığını açıkladı: Kendimi odaya kilitledim!

"BİLİNCİNİ KAYBEDİYOR

Ayrıca ünlü şarkıcı, "Polisler geliyor dil döküyor, sonra bir şey olmuyor. Ülkemizde yaşanan olayların kökeninde bu madde kullanımı var. Ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Başına bir şey gelir diye korkuyoruz. Bilincini kaybediyor" diye konuştu.