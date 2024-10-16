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Haberler Galeri Anne Umut Akyürek’in zor anları! Umut Akyürek kızının yasaklı madde kullandığını açıkladı: Kendimi odaya kilitledim!
Giriş Tarihi: 16.10.2024 23:57 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 00:08

Anne Umut Akyürek’in zor anları! Umut Akyürek kızının yasaklı madde kullandığını açıkladı: Kendimi odaya kilitledim!

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle gündeme sık sık geldi. Ancak ünlü şarkıcı Umut Akyürek bu kez sevenlerini üzdü. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan kızının yasaklı madde kullandığını ve kendisini odaya kilitlediğini açıkladı. Umut Akyürek, "Kendimi odaya kilitledim. Polis çağırdık" ifadelerini kullandı. İşte anne Umut Akyürek'in zor anları!

Anne Umut Akyürek’in zor anları! Umut Akyürek kızının yasaklı madde kullandığını açıkladı: Kendimi odaya kilitledim!

Estetik bağımlısı ünlüler kervanında Seda Sayan ile adeta yarışan Umut Akyürek, sık sık yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmedi. Ancak Umut Akyürek bu kez yeni bir haberle gündemde yer aldı.

Anne Umut Akyürek’in zor anları! Umut Akyürek kızının yasaklı madde kullandığını açıkladı: Kendimi odaya kilitledim!

SEVENLERİNİ ÜZEN PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı bugün sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini üzdü.

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Anne Umut Akyürek’in zor anları! Umut Akyürek kızının yasaklı madde kullandığını açıkladı: Kendimi odaya kilitledim!

KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Ünlü şarkıcı, kızının yasaklı madde kullandığını ve kendisini odaya kilitlediğini açıkladı.

Anne Umut Akyürek’in zor anları! Umut Akyürek kızının yasaklı madde kullandığını açıkladı: Kendimi odaya kilitledim!

"MADDE KULLANIYOR… POLİS ÇAĞIRMAK ZORUNDA KALDIK"

Akyürek, "Psikolojik rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda, korkunç boyutlara vardı iş! Ben şu anda kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu, yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldık" dedi.

Umut Akyürek kızının yasaklı madde kullandığını açıkladı: Kendimi odaya kilitledim!

Anne Umut Akyürek’in zor anları! Umut Akyürek kızının yasaklı madde kullandığını açıkladı: Kendimi odaya kilitledim!

"BİLİNCİNİ KAYBEDİYOR

Ayrıca ünlü şarkıcı, "Polisler geliyor dil döküyor, sonra bir şey olmuyor. Ülkemizde yaşanan olayların kökeninde bu madde kullanımı var. Ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Başına bir şey gelir diye korkuyoruz. Bilincini kaybediyor" diye konuştu.

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