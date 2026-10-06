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Haberler Galeri Magazin Arka Sıradakiler'in Özge'sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! 'Ayrılık yaradı'
Giriş Tarihi: 06.10.2026 09:03 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 09:38

Arka Sıradakiler'in Özge'sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! "Ayrılık yaradı"

Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle hafızalara kazınan Sevda Dalgıç, iş insanı Dilge Emir Güvenç ile yollarını ayırma kararı aldıktan kısa süre sonra imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncu, yeni görünümüyle sosyal medyada gündem oldu. Dalgıç'ın son hali takipçilerinden tam not alırken, oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

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Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

2007-2012 yılları arasında ekranlara gelen 'Arka Sıradakiler' dizisinde canlandırdığı 'Özge' karakteriyle tanınan Sevda Dalgıç, iş insanı Dilge Emir Güvenç ile boşanma kararı almıştı.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

Ünlü oyuncu, ayrılık süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Olmadı! Eşime karşı saygım sonsuz ama bazen olmuyor işte! İnşallah anlaşarak, huzurlu bir şekilde ayrılırız" ifadelerini kullanmıştı.

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Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

Ayrılık kararının ardından kısa süre içinde imajını değiştiren Dalgıç, yeni görünümüyle gündeme geldi. 'Arka Sıradakiler' döneminde sarı saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu, saçlarını kısacık kestirerek kızıl tonlarına geçti.

Arka Sıradakiler'in yıldızı Sevda Dalgıç'tan dikkat çeken boşanma açıklaması! "İnşallah huzurlu bir şekilde ayrılırız"

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

Yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Sevda Dalgıç, gönderisine "12 yıl sonra esmerlikten vazgeçiyorum" notunu ekledi.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

Ünlü oyuncunun radikal imaj değişikliği kısa sürede büyük ilgi gördü.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

Dalgıç'ın paylaşımının altına takipçileri tarafından "Çok yakışmış", "Ayrılık yaradı", "Boşanma sonrası kendini hemen yeniden yarattı" ve "Çok güzelsin" gibi yorumlar yapıldı.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

İMAJ DEĞİŞTİREN BİR DİĞER İSİM İSE DERYA ULUĞ OLDU

"Okyanus", "Canavar" ve "Sana Çıkıyor Yollar" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Derya Uluğ, sahne performansının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

Uzun yıllardır müzisyen Asil Gök ile aşk yaşayan Uluğ, sevgilisiyle müzik çalışmalarında da birlikte yer alıyor. İkilinin dinleyiciler tarafından yakından tanınan "Yansıma" şarkısındaki iş birliği de dikkat çekiyor. Uzun süren birlikteliklerini nişanla taçlandıran ve evlilik hazırlıklarıyla gündeme gelen çift, bu kez Derya Uluğ'un imaj değişikliğiyle konuşuldu.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

Derya Uluğ, kısa süre önce sarıya boyattığı saçlarında bir kez daha değişikliğe gitti. Uzun saçlarını geride bırakan ünlü şarkıcı, kısa ve küt kesimiyle objektiflerin karşısına çıktı.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

Yeni imajıyla dikkat çeken Uluğ, saçlarını kestirme fikrini uzun zamandır aklında tuttuğunu söyledi. Şarkıcının yeni tarzı, görenlerden de büyük ilgi gördü.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı
Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

DEMET ÖZDEMİR DE SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, bu kez yaptığı imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

Uzun saçlarıyla özdeşleşen Özdemir, saçlarını kısacık kestirerek yepyeni bir görünüme kavuştu.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

Cesur değişimini takipçileriyle paylaşan oyuncu, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

Özdemir'in yeni imajına sosyal medyada; "çok yakışmış", "her hali ayrı güzel", "saçları harika olmuş" ve "bu değişim çok iyi" şeklinde yorumlar geldi.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

BARIŞ ALPER YILMAZ DA YENİ İMAJIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

53 numaralı formasıyla Galatasaray'ın başarılı futbolcuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, sadece sahadaki performansıyla değil, kendine has tarzı ve imajıyla da magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

3,2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki başarılı futbolcu, son olarak sürpriz imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

Saçlarını kısaltarak platin sarısına boyattığı görülen Yılmaz, yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaştı.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

Daha önce de sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz milli futbolcunun bu kez sapsarı yaptığı yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

Bir kısım takipçisi bu radikal tarzı oldukça beğenirken, bir kısım taraftar ise beğenmediklerini dile getirdi.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

DEĞİŞEN İMAJIYLA ÖVGÜ TOPLAYAN DİĞER İSİM GÜZEL OYUNCU OLMUŞTU!

atv'nin yeni sezonda izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, şimdiden merak uyandırıyor.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

Çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde devam eden ve başrollerini Kubilay Aka ile Bertan Asllani paylaştığı iddialı yapımda yer alan güzel oyuncu, bu kez projesinden ziyade imajındaki radikal değişimle adından söz ettirmişti.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

Sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaşan Hafsanur Sancaktutan, uzun süredir kullandığı saç modeline veda ederek kakül kestirmişti.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

BİR BAŞKA İMAJINI DEĞİŞTİREN İSİM MELİSSA VARGAS

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevilen isimlerinden biri olan Melissa Vargas, yeteneği ve sahadaki duruşuyla spor dünyasının yakından takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor.

Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı

Ünlü voleybolcu, aynı zamanda farklı dönemlerde denediği imaj değişiklikleriyle biliniyor. Neredeyse her sezon farklı bir tarz deneyen Vargas, uzun afro örgüler, platin sarısı saçlar ve kazıtılmış detaylar gibi kendi tarzını yansıtan seçimler yapıyor.

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