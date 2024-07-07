Giriş Tarihi: 07.07.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
13:08
Aslı Enver'in boncuk gözlü kızı Elay 1 yaşında! Minik Elay doğum gününde sevimliliğiyle "Maşallah" dedirtti!
Aslı Enver hayranlarının son zamanlarda en çok keyif aldıkları şey hiç kuşkusuz minik Elay'ın olduğu paylaşımlar. Takipçiler Aslı Enver ile boncuk gözlü kızı Elay'dan gelecek pozları iple çekiyor. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak bundan tam 1 yıl önce mutlu evliliklerini kızları Elay ile taçlandırdı. Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver'den son olarak minik kızı Elay'ın 1. yaş günü partisinden paylaşımlarıyla beğeni topladı. İşte gülüşü ve sevimliliği ile "Maşallah" dedirten Aslı Enver'in kızı Elay'ın doğum gününden kalpleri ısıtan kareler...