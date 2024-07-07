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Haberler Galeri Aslı Enver'in boncuk gözlü kızı Elay 1 yaşında! Minik Elay doğum gününde sevimliliğiyle "Maşallah" dedirtti!
Giriş Tarihi: 07.07.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 13:08

Aslı Enver'in boncuk gözlü kızı Elay 1 yaşında! Minik Elay doğum gününde sevimliliğiyle "Maşallah" dedirtti!

Aslı Enver hayranlarının son zamanlarda en çok keyif aldıkları şey hiç kuşkusuz minik Elay'ın olduğu paylaşımlar. Takipçiler Aslı Enver ile boncuk gözlü kızı Elay'dan gelecek pozları iple çekiyor. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak bundan tam 1 yıl önce mutlu evliliklerini kızları Elay ile taçlandırdı. Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver'den son olarak minik kızı Elay'ın 1. yaş günü partisinden paylaşımlarıyla beğeni topladı. İşte gülüşü ve sevimliliği ile "Maşallah" dedirten Aslı Enver'in kızı Elay'ın doğum gününden kalpleri ısıtan kareler...

Aslı Enver’in boncuk gözlü kızı Elay 1 yaşında! Minik Elay doğum gününde sevimliliğiyle Maşallah dedirtti!

Dizilerdeki başarılı performansıyla ünlenen oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti.

Aslı Enver’in boncuk gözlü kızı Elay 1 yaşında! Minik Elay doğum gününde sevimliliğiyle Maşallah dedirtti!

GEÇEN YIL KIZLARINA KAVUŞTULAR

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu. Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelecek pozları iple çekiyor.

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Aslı Enver’in boncuk gözlü kızı Elay 1 yaşında! Minik Elay doğum gününde sevimliliğiyle Maşallah dedirtti!

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak bundan tam 1 yıl önce mutlu evliliklerini kızları Elay ile taçlandırdı.

Aslı Enver’in boncuk gözlü kızı Elay 1 yaşında! Minik Elay doğum gününde sevimliliğiyle Maşallah dedirtti!

Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver'den son olarak minik kızı Elay'ın 1. yaş günü partisinden paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Aslı Enver’in boncuk gözlü kızı Elay 1 yaşında! Minik Elay doğum gününde sevimliliğiyle Maşallah dedirtti!

İşte gülüşü ve sevimliliği ile "Maşallah" dedirten Aslı Enver'in kızı Elay'ın doğum gününden kalpleri ısıtan kareler...

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