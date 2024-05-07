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Haberler Galeri Aslı Enver’in minik kızı Elay’la paylaşımı güldürdü! İşte Aslı Enver’in minik kızının sevimli anları!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 21:23 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 21:23

Aslı Enver’in minik kızı Elay’la paylaşımı güldürdü! İşte Aslı Enver’in minik kızının sevimli anları!

Yer aldığı dizilerde başarılı performansıyla ilgi çeken Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak'la evlendi. Nikahtan hemen sonra Aslı Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Kızları Elay'ı kucağına alan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Her fırsatta kızıyla paylaşım yapan Enver, bugünkü yeni paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. İşte Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın minik kızları Elay'ın sevimli o halleri!

Aslı Enver’in minik kızı Elay’la paylaşımı güldürdü! İşte Aslı Enver’in minik kızının sevimli anları!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlendi.

Aslı Enver’in minik kızı Elay’la paylaşımı güldürdü! İşte Aslı Enver’in minik kızının sevimli anları!

İLK ÇOCUKLARINI KUCAKLARINA ALDILAR!

Ünlü çift, kısa sürede kızları Elay'ı kucaklarına alarak ilk kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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Aslı Enver’in minik kızı Elay’la paylaşımı güldürdü! İşte Aslı Enver’in minik kızının sevimli anları!

ÜNLÜ OYUNCUDAN GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, bugün yaptığı yepyeni paylaşımla herkesi güldürdü.

Aslı Enver'in minik kızı Elay'la paylaşımı güldürdü! İşte Aslı Enver'in minik kızının sevimli anları!

Aslı Enver’in minik kızı Elay’la paylaşımı güldürdü! İşte Aslı Enver’in minik kızının sevimli anları!

EĞLENCELİ ANLARI PAYLAŞTI

Ailesiyle vakit geçiren ünlü oyuncu, kızının eğlenceli anlarını paylaştı.

Aslı Enver’in minik kızı Elay’la paylaşımı güldürdü! İşte Aslı Enver’in minik kızının sevimli anları!

BABASI MİNİK KIZINA PAPATYA HEDİYE ETTİ

Çift, doğa içerisinde kızlarıyla vakit geçirirken, Berkin Gökbudak kızı Elay'a papatya hediye etti.

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