Giriş Tarihi: 07.05.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
08:02
Aynalı Tahir’in yıldızı Saruhan Hünel apar topar ameliyata alınmıştı! Kardeşi Aslı Hünel son sağlık durumunu açıkladı!
Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'den gelen haber sevenlerini üzmüştü.1998-2002 yılları arasında yayınlanan 'Aynalı Tahir' dizisinde 'Tilki Ekrem' karakterine hayat veren Saruhan Hünel, korkuttu. Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu Saruhan Hünel, apar topar ameliyata alındı. Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kız kardeşi Aslı Hünel, sevenlerinden dua istemişti. Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. İşte Saruhan Hünel'in son sağlık durumu…