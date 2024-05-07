Aynalı Tahir’in yıldızı Saruhan Hünel apar topar ameliyata alınmıştı! Kardeşi Aslı Hünel son sağlık durumunu açıkladı!

Ünlü oyuncunun kardeşi Aslı Hünel; "Canım ağabeyim Saruhan Hünel bir süredir kalp ile ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı. Sevenlerimiz dua ederse mutlu oluruz. Yer gök dua iyi olacaksın Allah'ın izniyle" dedi.