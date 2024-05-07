Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aynalı Tahir’in yıldızı Saruhan Hünel apar topar ameliyata alınmıştı! Kardeşi Aslı Hünel son sağlık durumunu açıkladı!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 08:02

Aynalı Tahir’in yıldızı Saruhan Hünel apar topar ameliyata alınmıştı! Kardeşi Aslı Hünel son sağlık durumunu açıkladı!

Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'den gelen haber sevenlerini üzmüştü.1998-2002 yılları arasında yayınlanan 'Aynalı Tahir' dizisinde 'Tilki Ekrem' karakterine hayat veren Saruhan Hünel, korkuttu. Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu Saruhan Hünel, apar topar ameliyata alındı. Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kız kardeşi Aslı Hünel, sevenlerinden dua istemişti. Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. İşte Saruhan Hünel'in son sağlık durumu

Aynalı Tahir’in yıldızı Saruhan Hünel apar topar ameliyata alınmıştı! Kardeşi Aslı Hünel son sağlık durumunu açıkladı!

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu Saruhan Hünel'in ameliyata alınmıştı. Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel'den yeni bir açıklama geldi. Aslı Hünel, ünlü oyuncunun son sağlık durumunu paylaştı.

Aynalı Tahir’in yıldızı Saruhan Hünel apar topar ameliyata alınmıştı! Kardeşi Aslı Hünel son sağlık durumunu açıkladı!

1998-2002 yılları arasında yayınlanan 'Aynalı Tahir' dizisinde 'Tilki Ekrem' karakterine hayat veren Saruhan Hünel, sevenlerini üzdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aynalı Tahir’in yıldızı Saruhan Hünel apar topar ameliyata alınmıştı! Kardeşi Aslı Hünel son sağlık durumunu açıkladı!

Habertürk'ün haberine göre; Saruhan Hünel, Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Aynalı Tahir’in yıldızı Saruhan Hünel apar topar ameliyata alınmıştı! Kardeşi Aslı Hünel son sağlık durumunu açıkladı!

Ünlü oyuncunun kardeşi Aslı Hünel; "Canım ağabeyim Saruhan Hünel bir süredir kalp ile ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı. Sevenlerimiz dua ederse mutlu oluruz. Yer gök dua iyi olacaksın Allah'ın izniyle" dedi.

Aynalı Tahir’in yıldızı Saruhan Hünel apar topar ameliyata alınmıştı! Kardeşi Aslı Hünel son sağlık durumunu açıkladı!

ASLI HÜNEL'DEN YENİ AÇIKLAMA

Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel'den yeni bir açıklama geldi. Aslı Hünel, ünlü oyuncunun son sağlık durumunu paylaştı.

SON DAKİKA