Giriş Tarihi: 17.02.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
12:19
Ayrılık iddiaları boşa çıkmadı... Fenomen Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız aşkında sona gelindi! 'Yenilenip geldim'
Çektiği videolar ile kısa sürede sosyal medya fenomeni haline gelen Sibil Çetinkaya ve başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, yaşadıkları ilişkiyle magazin manşetlerini süslüyorlardı. Dolu dizgin aşklarını yaşayan ve nazar korkusu ile çok fazla paylaşım yapman ünlü çiftin, ayrıldığı iddia ediliyordu. Kulaktan kulağa yayılan ayrılma söylentileriyle dillere düşen çiftten kötü haber geldi. Ayrılık iddialarını doğrulayan Şükrü Özyıldız, yaptığı açıklamalar ile ses getirdi. İşte haberin tüm detayları!