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Haberler Galeri Ayrılık iddiaları boşa çıkmadı... Fenomen Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız aşkında sona gelindi! 'Yenilenip geldim'
Giriş Tarihi: 17.02.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:19

Ayrılık iddiaları boşa çıkmadı... Fenomen Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız aşkında sona gelindi! 'Yenilenip geldim'

Çektiği videolar ile kısa sürede sosyal medya fenomeni haline gelen Sibil Çetinkaya ve başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, yaşadıkları ilişkiyle magazin manşetlerini süslüyorlardı. Dolu dizgin aşklarını yaşayan ve nazar korkusu ile çok fazla paylaşım yapman ünlü çiftin, ayrıldığı iddia ediliyordu. Kulaktan kulağa yayılan ayrılma söylentileriyle dillere düşen çiftten kötü haber geldi. Ayrılık iddialarını doğrulayan Şükrü Özyıldız, yaptığı açıklamalar ile ses getirdi. İşte haberin tüm detayları!

Ayrılık iddiaları boşa çıkmadı... Fenomen Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız aşkında sona gelindi! ’Yenilenip geldim’

Bir yılı aşkın süredir birlikte olan Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın evlenmesine kesin gözüyle bakılırken çiftten şaşırtan bir haber gelmişti.

Ayrılık iddiaları boşa çıkmadı... Fenomen Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız aşkında sona gelindi! ’Yenilenip geldim’

AYRILIK İDDİALARINI KUVVETLENDİREN HAMLELER!

Şükrü Özyıldız'ın yanından bir an olsun ayrılmayan Sibil Çetinkaya, yaptığı paylaşımlar ve çiftin birbirlerinin paylaşımlarını beğenip yorum yapmaması ayrılık iddialarını kuvvetlendirmmişti.

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Ayrılık iddiaları boşa çıkmadı... Fenomen Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız aşkında sona gelindi! ’Yenilenip geldim’

"EVLİLİK KRİZE Mİ NEDEN OLDU?"

Yaşananlardan sonra takipçiler, 'evlilik mi krize neden oldu' sorusunu sormuştu.

Ayrılık iddiaları boşa çıkmadı... Fenomen Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız aşkında sona gelindi! ’Yenilenip geldim’

'OYUNCU EVLİLİK KONUSUNDA KARARSIZ!'

Ortaya atılan iddialar ise; Sibil Çetinkaya'nın evlilik istediği ancak Şükrü Özyıldız'ın bu konuda net olmaması ayrılığı getirdiği yönündeydi.

Ayrılık iddiaları boşa çıkmadı... Fenomen Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız aşkında sona gelindi! ’Yenilenip geldim’

DEDİKODULARDAN KAÇTI! PILINI PIRTINI TOPLAYIP AMERİKA'YA GİTTİ

Çiftin ayrılığı sonrası Sibil Çetinkaya, annesi ve kız kardeşini de alarak Amerika'nın yolunu tutmuştu.

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