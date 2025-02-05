Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya ayrıldı mı? Sibil Çetinkaya'dan dikkat çeken paylaşım | Video
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, bir süredir birliktelik yaşıyor. Evlenmesine kesin gözüyle bakılan Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız cephesinden beklenmedik bir hamle geldi. Birbirlerinin hiçbir paylaşımını beğenmeyen çift hakkında ayrılık dedikoduları çıktı. Sibil Çetinkaya’nın Şükrü Özyıldız’dan ayrılıp annesi ve kız kardeşiyle birlikte Amerika tatiline çıktığı ve anlamlı paylaşımlar yaptığı görüldü. Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya’nın büyük aşkı sona mı erdi? İşte tüm detaylar!
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