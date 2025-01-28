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Haberler Galeri Ayrılık iddialarıyla gündemdeydi! Pelin Akil’den ‘nasıl kıydın?’ diye soran takipçilerine şaşırtan cevap: Kıydık geçti gitti!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 15:10 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:10

Ayrılık iddialarıyla gündemdeydi! Pelin Akil’den ‘nasıl kıydın?’ diye soran takipçilerine şaşırtan cevap: Kıydık geçti gitti!

Sekiz yıldır evli olan Pelin Akil ve Anıl Altan, 2019 yılında Alin ve Lina'yı kucağına alarak anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan, son dönemlerde sık sık boşanma haberleriyle gündeme geliyor. Hatta Pelin Akil'in evliliğinde mutsuz olduğu ve bu nedenle de imaj değişikliğine gittiği haberi magazin gündeminde yer aldı. Paylaşımlar yapan Pelin Akil'e takipçileri 'nasıl kıydın?' diye sordu. Ünlü oyuncunun verdiği cevap ise herkesi şaşırttı. İşte Pelin Akil'in o cevabı!

Ayrılık iddialarıyla gündemdeydi! Pelin Akil’den ‘nasıl kıydın?’ diye soran takipçilerine şaşırtan cevap: Kıydık geçti gitti!

Ünlü oyuncu Pelin Akil, Anıl Altan'la 'Arka Sıradakiler' dizi setinde tanıştı. Dizide başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girdi ve çiftin ikizleri 2019 yılında dünyaya geldi.

Ayrılık iddialarıyla gündemdeydi! Pelin Akil’den ‘nasıl kıydın?’ diye soran takipçilerine şaşırtan cevap: Kıydık geçti gitti!

AYRILIK HABERLERİYLE GÜNDEME GELİYORLAR

Mutluluklarıyla parmakla gösterilen çift Pelin Akil ve Anıl Altan, son dönemlerde herkesi şaşırtan ayrılık haberi ile gündeme geliyor.

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Ayrılık iddialarıyla gündemdeydi! Pelin Akil’den ‘nasıl kıydın?’ diye soran takipçilerine şaşırtan cevap: Kıydık geçti gitti!

İDDİALARI KUVVETLENDİRİYOR

Çift, ayrılık iddialarını yalanlasa da gündeme gelen gelişmeler boşanma hakkında çıkan dedikoduları kuvvetlendirdi.

Ayrılık iddialarıyla gündemdeydi! Pelin Akil’den ‘nasıl kıydın?’ diye soran takipçilerine şaşırtan cevap: Kıydık geçti gitti!

CEVAPSIZ BIRAKMASI KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

Gazetecilerin bir alışveriş merkezinde görüntülediği ünlü oyuncu, gazetecilerin 'bir sorun yok mu aranızda?' sorusunu cevapsız bırakması kafaları karıştırdı.

Ayrılık iddialarıyla gündemdeydi! Pelin Akil’den ‘nasıl kıydın?’ diye soran takipçilerine şaşırtan cevap: Kıydık geçti gitti!

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ DE İDDİALARI KUVVETLENDİRMİŞTİ

Yaşanan gelişmelerin üzerine bir de Pelin Akil'in imaj değişikliğine gitmesi 'acaba evliliğinde mutsuz mu?' sorularını da beraberinde getirmişti.

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