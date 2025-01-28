Ayrılık iddialarıyla gündemdeydi! Pelin Akil’den ‘nasıl kıydın?’ diye soran takipçilerine şaşırtan cevap: Kıydık geçti gitti!

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ DE İDDİALARI KUVVETLENDİRMİŞTİ

Yaşanan gelişmelerin üzerine bir de Pelin Akil'in imaj değişikliğine gitmesi 'acaba evliliğinde mutsuz mu?' sorularını da beraberinde getirmişti.