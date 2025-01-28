Pelin Akil’den ‘nasıl kıydın?’ diye soran takipçilerine şaşırtan cevap: Kıydık geçti gitti!
Sekiz yıldır evli olan Pelin Akil ve Anıl Altan, 2019 yılında Alin ve Lina'yı kucağına alarak anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan, son dönemlerde sık sık boşanma haberleriyle gündeme geliyor. Hatta Pelin Akil’in evliliğinde mutsuz olduğu ve bu nedenle de imaj değişikliğine gittiği haberi magazin gündeminde yer aldı. Paylaşımlar yapan Pelin Akil’e takipçileri ‘nasıl kıydın?’ diye sordu. Ünlü oyuncunun verdiği cevap ise herkesi şaşırttı. İşte Pelin Akil’in o cevabı!
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