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Giriş Tarihi: 27.09.2026 14:46 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 15:06

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından küçük kızının sevimli karelerini peş peşe paylaştı. Anne-kız arasındaki belirgin benzerlik dikkat çekerken, minik kızın mimikleri ve bakışları kısa sürede takipçilerin beğenisini topladı.

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Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

Müzik dünyasındaki başarılarının yanı sıra moda ve güzellik alanındaki küresel girişimleriyle de popüler kültürün en etkin isimleri arasında yer alan Rihanna, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

Özel hayatı ve aile yaşantısıyla her zaman geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edilen ünlü yıldız, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

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Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

Ünlü şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından küçük kızının yer aldığı sevimli fotoğrafları peş peşe yayınlayarak takipçilerine keyifli bir sürpriz yaptı.

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

Minik kızının günlük yaşamından neşeli anları ve sevimli hallerini içeren bu paylaşımlar, kısa süre içerisinde dijital platformlarda geniş bir yankı buldu. Takipçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan görseller, sosyal medyada günün en çok konuşulan içerikleri arasında yerini aldı.

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı... Tıpkı annesi! | Video

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

Paylaşılan fotoğraflarda en çok öne çıkan detay ise anne ile kızı arasındaki belirgin benzerlik oldu. Minik kızın bakışları, sevimli mimikleri ve duruşunun adeta Rihanna'nın çocukluk yıllarını andırdığı yönünde yorumlar yapıldı.

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımların altına yaptıkları değerlendirmelerde güçlü genetik benzerliğe dikkat çekerken, bu sevimli anları beğeni yağmuruna tuttu.

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

Kariyerindeki projeleri ve ikonik tarzıyla adından söz ettiren Rihanna, yayınladığı bu son karelerle annelik yaşamındaki samimi anları bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı: Tıpkı annesi!

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

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