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Haberler Galeri Banu Alkan ile şarkıcı Güllü'nün yıllar önceki kavgası yeniden gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü "Seni dövmeyeceğim elime yazık"
Giriş Tarihi: 12.09.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:38

Banu Alkan ile şarkıcı Güllü'nün yıllar önceki kavgası yeniden gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü "Seni dövmeyeceğim elime yazık"

Bir dönemin fenomen programlarından Ünlüler Çiftliği'nde Banu Alkan ile şarkıcı Güllü'nün yıldızı bir türlü barışmamıştı. 2004 yılında yayınlanan programın çok konuşulan Banu Alkan ile Güllü arasında geçen kavga görüntüleri yeniden gündem oldu. "Seni dövmeyeceğim ellerime yazık" diyen Güllü'ye Banu Alkan'ın yanıtı dikkat çekti... İşte sosyal medyanın ikiye bölündüğü Banu Alkan - Güllü kavgası...

Banu Alkan ile şarkıcı Güllü’nün yıllar önceki kavgası yeniden gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü Seni dövmeyeceğim elime yazık

Sosyal medya Banu Alkan ile şarkıcı Güllü'nün yıllar önceki kavgasını konuşuyor!

Banu Alkan ile şarkıcı Güllü’nün yıllar önceki kavgası yeniden gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü Seni dövmeyeceğim elime yazık

Bir dönemin fenomen programlarından Ünlüler Çiftliği'nde Banu Alkan ile şarkıcı Güllü'nün yıldızı bir türlü barışmamıştı. Ünlü isimlerin bir arada yaşadığı ve günlük çiftlik işlerini yaptığı programda birbirinden ilginç olaylar yaşanmıştı. Güzel dostlukların kurulduğu programın kavgaları da eksik değildi...

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Banu Alkan ile şarkıcı Güllü’nün yıllar önceki kavgası yeniden gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü Seni dövmeyeceğim elime yazık

2004 yılında yayınlanan programın çok konuşulan Banu Alkan ile Güllü arasında geçen kavga görüntüleri yeniden gündem oldu.

Banu Alkan ile şarkıcı Güllü’nün yıllar önceki kavgası yeniden gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü Seni dövmeyeceğim elime yazık

"Seni dövmeyeceğim ellerime yazık" diyen Güllü'ye Banu Alkan'ın yanıtı dikkat çekti...

Banu Alkan ile şarkıcı Güllü’nün yıllar önceki kavgası yeniden gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü Seni dövmeyeceğim elime yazık

İşte sosyal medyanın ikiye bölündüğü Banu Alkan - Güllü kavgası...

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