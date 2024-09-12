Giriş Tarihi: 12.09.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
14:38
Banu Alkan ile şarkıcı Güllü'nün yıllar önceki kavgası yeniden gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü "Seni dövmeyeceğim elime yazık"
Bir dönemin fenomen programlarından Ünlüler Çiftliği'nde Banu Alkan ile şarkıcı Güllü'nün yıldızı bir türlü barışmamıştı. 2004 yılında yayınlanan programın çok konuşulan Banu Alkan ile Güllü arasında geçen kavga görüntüleri yeniden gündem oldu. "Seni dövmeyeceğim ellerime yazık" diyen Güllü'ye Banu Alkan'ın yanıtı dikkat çekti... İşte sosyal medyanın ikiye bölündüğü Banu Alkan - Güllü kavgası...