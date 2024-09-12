Banu Alkan ile şarkıcı Güllü'nün yıllar önceki kavgası yeniden gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü "Seni dövmeyeceğim elime yazık"

Bir dönemin fenomen programlarından Ünlüler Çiftliği'nde Banu Alkan ile şarkıcı Güllü'nün yıldızı bir türlü barışmamıştı. Ünlü isimlerin bir arada yaşadığı ve günlük çiftlik işlerini yaptığı programda birbirinden ilginç olaylar yaşanmıştı. Güzel dostlukların kurulduğu programın kavgaları da eksik değildi...