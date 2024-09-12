Banu Alkan ve Güllü'nün kavgası yıllar sonra gündem oldu | Video

2004 yılında yayınlanan Ünlüler Çiftliği isimli yarışmada bir araya gelen ünlü isimler o dönemde sıkça konuşulmuştu. Hakan Ural, Seren Serengil, Ferhat Güzel gibi isimlerin katıldığı yarışmada Banu Alkan ve Güllü'nün kavga görüntüleri yıllar sonra yeniden gündem oldu.