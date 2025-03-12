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Haberler Galeri ‘Başka Bir Gün’ dizisinin kadrosuna bu hafta 3 sürpriz isim dahil oluyor!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 13:08 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 13:10

Başka Bir Gün’ dizisinin kadrosuna bu hafta 3 sürpriz isim dahil oluyor!

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan Ay Yapım imzalı 'Başka Bir Gün'ün kadrosuna bu hafta Osman Sonant, Nilgün Türksever ve Utku Coşkun dahil oluyor.

‘Başka Bir Gün’ dizisinin kadrosuna bu hafta 3 sürpriz isim dahil oluyor!

Perşembe akşamları atv'de ekrana gelen diziye başarılı oyuncu Osman Sonant, Deniz'in ölen arkadaşı Selin'in babası olan 'Zülfü' karakteriyle dahil olurken Selin'in annesi 'Ayla'ya Nilgün Türksever hayat verecek.

‘Başka Bir Gün’ dizisinin kadrosuna bu hafta 3 sürpriz isim dahil oluyor!

Genç oyuncu Utku Coşkun ise Selin'in abisi 'Yaman' ile izleyicilerle buluşacak. Bu 3 ismin heyecan dolu hikayenin seyrini nasıl değiştireceği ise merakla bekleniyor.

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‘Başka Bir Gün’ dizisinin kadrosuna bu hafta 3 sürpriz isim dahil oluyor!

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün', her Perşembe saat 20.00'de atv'de...

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