‘Başka Bir Gün’ dizisinin kadrosuna bu hafta 3 sürpriz isim dahil oluyor!

Perşembe akşamları atv'de ekrana gelen diziye başarılı oyuncu Osman Sonant, Deniz'in ölen arkadaşı Selin'in babası olan 'Zülfü' karakteriyle dahil olurken Selin'in annesi 'Ayla'ya Nilgün Türksever hayat verecek. Genç oyuncu Utku Coşkun ise Selin'in abisi 'Yaman' ile izleyicilerle buluşacak. Bu 3 ismin heyecan dolu hikayenin seyrini nasıl değiştireceği ise merakla bekleniyor. Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün', her Perşembe saat 20.00'de atv'de... Başka Bir Gün 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Oğlunuz geri döndü!' | Video