Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Bebeğim için dua edin" demişti! Tuğçe Tayfur'dan açıklama geldi: "3 hafta sonra..."
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:56

"Bebeğim için dua edin" demişti! Tuğçe Tayfur'dan açıklama geldi: "3 hafta sonra..."

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Sanatçının vefatı, sevenleri ve ailesi için büyük bir kayıp olsa da, geride kalan ailevi meseleler, Tayfur'un ölümünden sonra gündemden düşmedi. Cenazesi, 4 Ocak'ta yapılan ve olaylı anlara sahne olan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ancak, Tayfur'un ailesinde sular bir türlü durulmadı. Miras davası, mevlit tartışmaları ve sosyal medya paylaşımları, dikkatleri bir kez daha Tayfur ailesinin üzerine çekti. 3. bebeğine hamile olan Tayfur'un bu süreçte yaşadıkları ise sıklıkla gündeme gelmek birlikte bebeğinin durumuyla ilgili yaptığı açıklama da öne çıkan konu başlıklarından biri oldu.

Bebeğim için dua edin demişti! Tuğçe Tayfur’dan açıklama geldi: 3 hafta sonra...

Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt ve büyük kızı Tuğçe Tayfur'un mirastan men edilmesi gündemden düşmezken sanatçının ailesi ve yeğeni tarafından iki ayrı camide mevlit okutulmuştu. Ferdi Tayfur'un 40 mevlidi sonrası ise Tuğçe Tayfur ailesiyle olan paylaşımlarına ağırlık vermişti.

Bebeğim için dua edin demişti! Tuğçe Tayfur’dan açıklama geldi: 3 hafta sonra...

EŞİ VE KIZIYLA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur, bir paylaşımda bulunmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bebeğim için dua edin demişti! Tuğçe Tayfur’dan açıklama geldi: 3 hafta sonra...

"GÜZEL YAZILAR YAZ..."

Eşi ve kızı Lina'yı paylaşan Tuğçe Tayfur, paylaşımının altına, "Güzel yazılar yaz tüm Ümmeti çocuklara Allah'ım" ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Tayfur'un kırk mevlidinde ortalık karışmıştı! Tuğçe Tayfur'dan eşi ve kızıyla paylaşım: Güzel yazılar yaz…

Bebeğim için dua edin demişti! Tuğçe Tayfur’dan açıklama geldi: 3 hafta sonra...

BEBEĞİ İÇİN DUA İSTEDİ

Sosyal medya hesabından bugün bir paylaşım daha yapan Tuğçe Tayfur, bebeği için dua istedi.

Bebeğim için dua edin demişti! Tuğçe Tayfur’dan açıklama geldi: 3 hafta sonra...

Tuğçe Tayfur paylaşımında; "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin. Bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" dedi.

SON DAKİKA