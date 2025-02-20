Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:56

"Bebeğim için dua edin" demişti! Tuğçe Tayfur'dan açıklama geldi: "3 hafta sonra..."

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Sanatçının vefatı, sevenleri ve ailesi için büyük bir kayıp olsa da, geride kalan ailevi meseleler, Tayfur'un ölümünden sonra gündemden düşmedi. Cenazesi, 4 Ocak'ta yapılan ve olaylı anlara sahne olan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ancak, Tayfur'un ailesinde sular bir türlü durulmadı. Miras davası, mevlit tartışmaları ve sosyal medya paylaşımları, dikkatleri bir kez daha Tayfur ailesinin üzerine çekti. 3. bebeğine hamile olan Tayfur'un bu süreçte yaşadıkları ise sıklıkla gündeme gelmek birlikte bebeğinin durumuyla ilgili yaptığı açıklama da öne çıkan konu başlıklarından biri oldu.