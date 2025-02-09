Giriş Tarihi: 09.02.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
13:01
Bebeğinin cinsiyetini Paris’ten duyurmuştu! Survivor Sahra Işık’tan hamile pozu: Nasıl geçecek!
Survivor ile ünlenen Sahra Işık, 2019 yılında hayatını İdris Aybirdi ile birleştirdi. Sahra Işık İdris Aybirdi ile evliliklerinde zor günler geçirse de o günleri geride bıraktı. Evliliklerini kurtarmak için evlilik terapisine giden çiftten kısa sürede bebek haberi gelmişti. Sahra Işık, bugün karnı burnunda yepyeni bir poz verdi. Salgına yakalanan Işık'ın paylaşımı dikkat çekti.