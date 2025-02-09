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Haberler Galeri Bebeğinin cinsiyetini Paris’ten duyurmuştu! Survivor Sahra Işık’tan hamile pozu: Nasıl geçecek!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 13:01 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 13:01

Bebeğinin cinsiyetini Paris’ten duyurmuştu! Survivor Sahra Işık’tan hamile pozu: Nasıl geçecek!

Survivor ile ünlenen Sahra Işık, 2019 yılında hayatını İdris Aybirdi ile birleştirdi. Sahra Işık İdris Aybirdi ile evliliklerinde zor günler geçirse de o günleri geride bıraktı. Evliliklerini kurtarmak için evlilik terapisine giden çiftten kısa sürede bebek haberi gelmişti. Sahra Işık, bugün karnı burnunda yepyeni bir poz verdi. Salgına yakalanan Işık'ın paylaşımı dikkat çekti.

Bebeğinin cinsiyetini Paris’ten duyurmuştu! Survivor Sahra Işık’tan hamile pozu: Nasıl geçecek!

Voleybolcu Sahra Işık Survivor yarışmasıyla hayatımıza girmişti. Evliliklerindeki sıkıntıyı aşan Sahra Işık ve İdris Aybirdi, yayınladığı video ile bebeğinin cinsiyetini Paris'te açıkladı.

Bebeğinin cinsiyetini Paris’ten duyurmuştu! Survivor Sahra Işık’tan hamile pozu: Nasıl geçecek!

Erkek bebek bekleyen çift, sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

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Bebeğinin cinsiyetini Paris’ten duyurmuştu! Survivor Sahra Işık’tan hamile pozu: Nasıl geçecek!

Sahra Işık, bugün karnı burnunda yepyeni bir poz verdi. Salgına yakalanan Işık'ın paylaşımı dikkat çekti.

Bebeğinin cinsiyetini Paris’ten duyurmuştu! Survivor Sahra Işık’tan hamile pozu: Nasıl geçecek!

Salgına yakalanan Işık karnının belirginleştiği bir paylaşım yaparak paylaşımın altına, "Boğaz ağrısı, öksürük, boğazda şişme, sırt ağrısı, online! Umarım influenza olmamışımdır. Şimdi doktora gidiyorum, ilaç kullanamıyorum. Nasıl geçecek bakalım" notunu ekledi.

Bebeğinin cinsiyetini Paris’ten duyurmuştu! Survivor Sahra Işık’tan hamile pozu: Nasıl geçecek!

İşte o poz!

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