Survivor Sahra Işık anne oluyor! Müjdeli haberi eşine böyle verdi!
2014 ve 2018 ve son olarak 2024 All Star'da mücadele eden Sahra Işık, son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlarla gündemdeydi. Geçtiğimiz aylarda ise Sahra Işık’ın eşi İdris Aybirdi’den ayrılacağı iddia edilmişti. Evliliklerini kurtarmak için terapiste başvuran çift, zor günleri atlattı. Önceki gün yeni yaşını kutlayan Işık, "Eşimi seviyorum. Başka sözüm yok" demişti. Ünlü çiftten bugün sevindiren haber geldi. Sahra Işık anne olacağını duyurdu. İşte ünlü çiftin haber sonrası mutluluğu!
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