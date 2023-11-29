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Haberler Galeri Behzat Uygur'dan 33 yıllık eşine sahneden sürpriz kutlama! Aşklarıyla örnek çiftin oğulları da çok ünlü!
Giriş Tarihi: 29.11.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 14:54

Behzat Uygur'dan 33 yıllık eşine sahneden sürpriz kutlama! Aşklarıyla örnek çiftin oğulları da çok ünlü!

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evliliklerinde 33 yılı geride bırakmıştı. Sevilen oyuncu Behzat Uygur son olarak eşi Çiğdem Uygur'un yeni yaşını sahnede kutladı. Eşine sürpriz yapan Nejat Uygur sahneye davet ettiği Çiğdem Uygur'un doğum gününü tüm seyirci ile kutladı. Aşklarıyla övgüleri toplayan Çiğdem Uygur ile Behzat Uygur'un oğulları da en az kendisi kadar ünlü. Behzat Uygur'un babasının adını verdiği küçük oğlu Nejat Uygur yıldızı parlayan bir oyuncu iken kendi adını taşıyan büyük oğlu Behzat Uygur ise müzisyen... İşte mutlu aile tablolarıyla beğeni toplayan Uygur ailesi...

Behzat Uygur’dan 33 yıllık eşine sahneden sürpriz kutlama! Aşklarıyla örnek çiftin oğulları da çok ünlü!

Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur 1990 yılında nikah masasına oturmuştu. Behzat Uygur son olarak eşi Çiğdem Uygur'un yeni yaşını sahnede kutladı. Sürpriz kutlamasıyla eşini şaşırtan Behzat Uygur "Aslında emrivakileri hiç sevmez" dediği eşini sahneye alkışlar eşliğinde davet etti.

Behzat Uygur’dan 33 yıllık eşine sahneden sürpriz kutlama! Aşklarıyla örnek çiftin oğulları da çok ünlü!

Eşine olan aşkını her fırsatta haykıran sevilen oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı bu kareye "Seni her gün bir önceki günden daha çok seviyorum. ❤️ Doğum günün, tanışma günümüz kutlu olsun" dedi.

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Behzat Uygur’dan 33 yıllık eşine sahneden sürpriz kutlama! Aşklarıyla örnek çiftin oğulları da çok ünlü!

Bununla da yetinmeyen Behzat Uygur eşi Çiğdem Uygur'un yeni yaşını sahnede kutladı. Eşine sürpriz yapan Nejat Uygur sahneye davet ettiği Çiğdem Uygur'un doğum gününü tüm seyirci ile kutladı. Aşklarıyla övgüleri toplayan Çiğdem Uygur ile Behzat Uygur'un oğulları da en az kendisi kadar ünlü.

Behzat Uygur’dan 33 yıllık eşine sahneden sürpriz kutlama! Aşklarıyla örnek çiftin oğulları da çok ünlü!

Behzat Uygur oyuncu oğlu Nejat Uygur'un annesinin doğum gününü kutladığı anlara da esprisiyle dahil olmaktan geri kalmadı...

Behzat Uygur'dan eşine sahnede doğum günü sürprizi | Video

Behzat Uygur’dan 33 yıllık eşine sahneden sürpriz kutlama! Aşklarıyla örnek çiftin oğulları da çok ünlü!

Armut dibine düştü! Kendisi de sanatçı bir aileden gelen Behzat Uygur'un oğulları da kendi gibi ünlü...

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