Giriş Tarihi: 29.11.2023 14:46
Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
14:54
Behzat Uygur'dan 33 yıllık eşine sahneden sürpriz kutlama! Aşklarıyla örnek çiftin oğulları da çok ünlü!
Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evliliklerinde 33 yılı geride bırakmıştı. Sevilen oyuncu Behzat Uygur son olarak eşi Çiğdem Uygur'un yeni yaşını sahnede kutladı. Eşine sürpriz yapan Nejat Uygur sahneye davet ettiği Çiğdem Uygur'un doğum gününü tüm seyirci ile kutladı. Aşklarıyla övgüleri toplayan Çiğdem Uygur ile Behzat Uygur'un oğulları da en az kendisi kadar ünlü. Behzat Uygur'un babasının adını verdiği küçük oğlu Nejat Uygur yıldızı parlayan bir oyuncu iken kendi adını taşıyan büyük oğlu Behzat Uygur ise müzisyen... İşte mutlu aile tablolarıyla beğeni toplayan Uygur ailesi...