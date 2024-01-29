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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Leyla’ya kumpas kuruluyor!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 10:36

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Leyla’ya kumpas kuruluyor!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da yine nefesler tutuldu. Leyla'ya kumpas kuruluyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Leyla’ya kumpas kuruluyor!

55.Bölüm:

Cezayir ve Atakan, Onbeşli'nin intikamını almak için Koslu'yla Tazıyev'in peşine düşerler. Atakan, Koslu'nun kaldığı binaya bir ekip gönderir fakat Koslu kaçmayı başararak Erman'dan yardım ister.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Leyla’ya kumpas kuruluyor!

Erman onu saklamayı kabul eder. Çünkü Cezayir'i hayatından tamamen çıkaracak bir planın peşindedir.

Ben Bu Cihana Sığmazam 55. Bölüm Yeni Fragmanı yayınlandı!

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Leyla’ya kumpas kuruluyor!

Öte yandan Atakan kendisine bağlı bir ekiple Erman'ın evine giderek Tazıyev'i Bosna Savaşı'ndaki suçları nedeniyle tutuklar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Leyla’ya kumpas kuruluyor!

Amacı onu mahkemede yargılatmaktır. Cezayir bunu pek doğru bulmasa da kabul etmek zorunda kalır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Leyla’ya kumpas kuruluyor!

O sırada Vedat, Erman'ın bile haberi olmadığı başka bir plan peşindedir;

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