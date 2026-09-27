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Giriş Tarihi: 27.09.2026 13:05

Berkay Şahin'den vefa ziyareti! Volkan Konak'ın mezarı başından paylaştı: "Aslan abimi görmeden gidemezdim"

Aralarındaki güçlü ağabey-kardeş bağıyla tanınan şarkıcı Berkay Şahin, merhum sanatçı Volkan Konak'ın kabrini ziyaret etti. Manevi abisi olarak gördüğü usta sanatçının mezarı başından paylaşım yapan ünlü isim, duygusal mesajıyla takipçilerini hüzünlendirdi.

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Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Volkan Konak, 31 Mart 2025'te sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, eşi Selma Konak ve çocukları başta olmak üzere yakın çevresi büyük bir acı yaşamıştı

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

Usta sanatçının ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, eşi Selma Konak ve çocukları başta olmak üzere yakın çevresi büyük bir acı yaşamıştı.

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Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

Sanat dünyasında Konak'la arasında güçlü bir bağ bulunan Berkay Şahin ise aralarındaki bu samimiyeti ve vefayı unutmadı.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

Son olarak Volkan Konak'ın kabrini ziyaret eden ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye "Benim Aslan abimi görmeden gidemezdim.! Nur için uyu Volkan abim" notunu düştü.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

Volkan Konak'ın ardından duygularını dile getiren isimlerden biri de şarkıcı Hande Ünsal olmuştu.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

Nişantaşı'nda görüntülenen Ünsal, konserlerinde Volkan Konak'ı andıklarını belirterek, "Volkan Abi bizim çok değerlimizdi. Çok iyi bir insandı. Şu an konuşurken bile zorlanıyorum" sözleriyle duygusal anlar yaşamıştı.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

EŞİNİN HASRETİ DE YÜREKLERİ YAKMIŞTI...

Öte yandan rahmetli eşini her fırsatta anmaya devam eden Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla acısını hala ilk günkü kadar taze yaşadığını gözler önüne sermeye devam ediyor.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

Eşine duyduğu özlemi sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gözler önüne seren Selma Konak, duygusal bir paylaşım yapmıştı.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

"SANKİ HİÇBİR YERE GİTMEMİŞ GİBİ"

Volkan Konak'ı öptüğü özel bir kareyi takipçileriyle paylaşan Selma Konak, paylaşımına duygusal notunu da ekledi. Konak, "Nasıl da güzel gülümsüyorsun sanki hiçbir yere gitmemiş gibi" sözleriyle eşine duyduğu derin hasreti dile getirmişti.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

Selma Konak, geçen günlerde de eşi Volkan Konak ile kızı Derin'in birlikte şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Duygusal görüntüler ise herkesi hüzünlendirmişti.

Selma Konak, geçen yıl hayatını kaybeden eşi Volkan Konak ve kızının videosunu paylaştı | Video

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

Volkan Konak ve Selma Konak çiftinin üç çocuğu bulunuyor. Çocuklarına Şimal, Volkan ve Derin isimlerini veren çift 33 yıllık evliydi.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

ÖLÜM HABERİNİ NASIL ALDIĞINI ANLATMIŞTI...

Selma Konak, 33 yıllık eşinin ölüm haberini nasıl öğrendiğini ise ilk kez anlatmıştı:

"Telefon çaldığında içimde bir şey koptu. Volkan'a bir şey olduğunu biliyordum. Hastaneye vardığımda kalp masajı yapıyorlardı. İçeri giremedim ama duvarın arkasında dua ediyordum. Yalvardım, 'Ne olur dön' dedim ama dönmedi."

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

Bu acının ardından hayatla bağının kopma noktasına geldiğini de itiraf eden Konak, günlerce yemek yemediğini, dış dünyayla ilişiğini kestiğini anlatıyor: "Ben onun karısıydım, yoldaşıydım… Onsuzluk hâlâ kabus gibi. Sadece vücudum burada, ruhum onunla birlikte gitti" cümleleriyle oldukça dikkat çekti.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

"ÖLÜMSÜZ BİR AŞK"

Selma Konak, eşiyle olan ilişkilerini ise "ölümsüz bir aşk" olarak tanımladı. "Biz birbirimizi tüketmedik, yormadık, yıpratmadık. Kimse bizim sevgimizi anlayamadı. Belki de bu yüzden bu kadar güzeldi."

"Yokluğu gerçekten çok zor. Çok üzülüyorum ama bu üzüntü böyle geçmez. Yani ölene kadar artık içimde kanayan bir yara var. Kanaması belki duruyor ama yara asla kabuk bağlamıyor. Hani en ufak bir dokunmada o acı tekrar tekrar yanıyor. Volkan'sız hayatı öğrenmeye çalışıyorum ama çok zor. En zor ödevi belki de hayatımın"

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

Selma Konak'ın tek tesellisi ise yine eşi Volkan Konak'ın şarkıları. Konak; "Şarkılarını dinleyince onun nefesini hissediyorum. Bu dünyada onun gibi bir adam bir daha gelmez" cümleleriyle hayata nasıl tutunduğunu anlattı.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

VOLKAN KONAK'LA İLGİLİ HİÇ BİLİNMEYENLER!

27 Şubat 1967'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Volkan Konak; güçlü sesi, şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri haline gelmişti.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

Karadeniz müziği ile özdeşleşen usta sanatçı, çocukluk yıllarını doğup büyüdüğü Maçka'da geçirmişti. Karadeniz'in doğası ve kültürü, onun sanatsal kimliğinin şekillenmesinde büyük rol oynamıştı.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

Müziğe ve sanata olan ilgisi daha küçük yaşlarında gözlerinden okunuyordu Konak'ın. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelmiş ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştu.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

1980'li yılların sonlarında profesyonel müzik kariyerine adım atan Volkan Konak, 1989 yılında ilk albümü olan "Suların Horon Yeri" ile müzik dünyasına giriş yapmıştı. Albüm, Karadeniz müziğinin geleneksel yapısını modern düzenlemelerle harmanlayan bir çalışma olmasıyla büyük bir ilgi çekmişti.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

Daha o zamanlarda yayınlanmasına rağmen, albümde yer alan "Cerrahpaşa", "Efulim", "Mimoza Çiçeğim" gibi şarkılar hala müzik severlerin severek dinlediği şarkılarındandır.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

"KUZEYİN OĞLU" LAKABI BURADAN GELMİŞ…

Şarkılarında, konuşmalarında ve sanatsal kimliğinde düzenli olarak yer verdiği Karadeniz etkileri, ona bu lakabı getiren adımlardan biri olmuştu.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

"Kuzeyin Oğlu" Volkan Konak'ın hem doğduğu topraklara duyduğu bağlılığını hem de sanatına Karadeniz ruhunu yansıtmasını ifade eden bir unvan olduğundan, yıllardır halk arasında bu lakap ile bir mahlas edinmiştir.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

1992 yılında Selma Konak ile bir ömür beraberliğe evet demiş, lakin düğün yapamamışlardı.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

YILLAR SONRA HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Volkan ve Selma Konak çifti, evliliklerinin ilk yılında yapamadıkları düğünü 2023 yılında evlilik yıl dönümlerinde yaparak, hayallerini gerçekleştirmişti.

Berkay Şahin’den vefa ziyareti! Volkan Konak’ın mezarı başından paylaştı: Aslan abimi görmeden gidemezdim

KUZEYİN OĞLU KUZEYDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kuzey Kıbrıs'ta konser verdiği esnada sahnede geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybeden Volkan Konak, henüz 58 yaşındaydı.

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