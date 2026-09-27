Haberler
Galeri
Magazin
Berkay Şahin'den vefa ziyareti! Volkan Konak'ın mezarı başından paylaştı: 'Aslan abimi görmeden gidemezdim'
Giriş Tarihi: 27.09.2026 13:05
Berkay Şahin'den vefa ziyareti! Volkan Konak'ın mezarı başından paylaştı: "Aslan abimi görmeden gidemezdim"
Aralarındaki güçlü ağabey-kardeş bağıyla tanınan şarkıcı Berkay Şahin, merhum sanatçı Volkan Konak'ın kabrini ziyaret etti. Manevi abisi olarak gördüğü usta sanatçının mezarı başından paylaşım yapan ünlü isim, duygusal mesajıyla takipçilerini hüzünlendirdi.