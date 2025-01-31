Bir aileyi birleştiren kazanın hikayesi ‘O gece’den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

1.Bölüm: 'Evlat demek, bir yürek ağrısıdır esasında…' Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır. O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır. Kardelenler 2 Şubat Pazar atv'de! | Video Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir. Kardelenler'in 3. Tanıtımı yayınlandı! | Video atv'nin yeni dizisi Kardelenler 2 Şubat pazar akşamı izleyici ile buluşuyor... atv'nin yeni dizisi Kardelenler 2 Şubat pazar akşamı izleyici ile buluşuyor... atv'nin yeni dizisi Kardelenler 2 Şubat pazar akşamı izleyici ile buluşuyor...