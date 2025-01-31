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Haberler Galeri Bir aileyi birleştiren kazanın hikayesi ‘O gece’den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
Giriş Tarihi: 31.01.2025 15:07 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:09

Bir aileyi birleştiren kazanın hikayesi ‘O gece’den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

atv'nin yeni dizisi Kardelenler 2 Şubat pazar akşamı izleyici ile buluşuyor...

Bir aileyi birleştiren kazanın hikayesi ‘O gece’den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

1.Bölüm:

"Evlat demek, bir yürek ağrısıdır esasında…"

Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur.

Bir aileyi birleştiren kazanın hikayesi ‘O gece’den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır.

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Bir aileyi birleştiren kazanın hikayesi ‘O gece’den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır.

Kardelenler 2 Şubat Pazar atv'de! | Video

Bir aileyi birleştiren kazanın hikayesi ‘O gece’den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

Kardelenler'in 3. Tanıtımı yayınlandı! | Video

Bir aileyi birleştiren kazanın hikayesi ‘O gece’den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

atv'nin yeni dizisi Kardelenler 2 Şubat pazar akşamı izleyici ile buluşuyor...

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