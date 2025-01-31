Bir aileyi birleştiren kazanın hikayesi ‘O gece’den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

1.Bölüm:

"Evlat demek, bir yürek ağrısıdır esasında…"

Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur.