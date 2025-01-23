Video Fragman Kardelenler 2 Şubat Pazar atv'de! | Video
Kardelenler 2 Şubat Pazar atv'de! | Video

Kardelenler 2 Şubat Pazar atv'de! | Video

23.01.2025 | 11:46

ATV'nin başlayacak olan dizisi Kardelenler 2 Şubat Pazar atv'de... Yönetmenliği Serkan Birinci'nin, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardelenler 2 Şubat Pazar 20.00'de atv'de başlıyor. Dizide, yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin yaşayacakları yüzleşme, beklenmeyen şekilde son bulacak. O geceden sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır…

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