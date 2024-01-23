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Haberler Galeri "Bırakın Angelina'yı artık kendine bile benzemiyor" Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek'in son hali hayranlarını isyan ettirdi!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 08:38

"Bırakın Angelina'yı artık kendine bile benzemiyor" Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek'in son hali hayranlarını isyan ettirdi!

Son olarak alın daraltma estetiği yaptıran Umut Akyürek'in son hali sosyal medyayı karıştırdı. Bir dönem Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek bırakın Angelina Jolie'yi artık kendisine bile benzemiyor. Hayranları tarafından estetiğin dozunu kaçırdığı yönünde eleştirilen Umut Akyürek'in son hali sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. Yüzünde botoks, dolgu gibi birçok işlem olan Umut Akyürek'in son haline hayranlarından "Neden bunu kendine yaptın?" yorumları yağdı... İşte estetik operasyonlardan sonra Umut Akyürek'in değişimi...

Bırakın Angelina’yı artık kendine bile benzemiyor Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek’in son hali hayranlarını isyan ettirdi!

Yerli Angelina Jolie'miz Umut Akyürek'in eski halinden eser yok! Estetik bağımlısı ünlüler kervanında Seda Sayan ile adeta yarışan Umut Akyürek'in son hali sosyal medyanın diline düştü.

Bırakın Angelina’yı artık kendine bile benzemiyor Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek’in son hali hayranlarını isyan ettirdi!

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzemeyi bırakın artık kendisine bile benzemiyor.

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Bırakın Angelina’yı artık kendine bile benzemiyor Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek’in son hali hayranlarını isyan ettirdi!

Estetik tutkunu Umut Akyürek, son olarak alın daraltma ameliyatı olmuştu.

Bırakın Angelina’yı artık kendine bile benzemiyor Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek’in son hali hayranlarını isyan ettirdi!

Hayranları tarafından estetiğin dozunu kaçırdığı yönünde eleştirilen Umut Akyürek'in son hali sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu.

Bırakın Angelina’yı artık kendine bile benzemiyor Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek’in son hali hayranlarını isyan ettirdi!

Yüzünde botoks, dolgu gibi birçok işlem olan Umut Akyürek'in son haline hayranlarından "Neden bunu kendine yaptın?" yorumları yağdı...

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