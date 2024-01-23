Giriş Tarihi: 23.01.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
08:38
"Bırakın Angelina'yı artık kendine bile benzemiyor" Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek'in son hali hayranlarını isyan ettirdi!
Son olarak alın daraltma estetiği yaptıran Umut Akyürek'in son hali sosyal medyayı karıştırdı. Bir dönem Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek bırakın Angelina Jolie'yi artık kendisine bile benzemiyor. Hayranları tarafından estetiğin dozunu kaçırdığı yönünde eleştirilen Umut Akyürek'in son hali sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. Yüzünde botoks, dolgu gibi birçok işlem olan Umut Akyürek'in son haline hayranlarından "Neden bunu kendine yaptın?" yorumları yağdı... İşte estetik operasyonlardan sonra Umut Akyürek'in değişimi...