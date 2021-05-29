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Haberler Galeri ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ heyecan ve gerilim yüklü bölümüyle yine çok konuşuldu!
Giriş Tarihi: 29.05.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 11:19

’ heyecan ve gerilim yüklü bölümüyle yine çok konuşuldu!

Yayına girmesiyle birlikte gündeminde zirvede yer bulan ve en çok konuşulan dizi olan ''in ikinci bölümüne ve 'un iktidar mücadelesi ve Celaleddin'in 'ın kurduğu oyunu bozmak için verdiği mücadele damga vurdu. ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan dizisinin yapımcısı 'ın yeni dizisi sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü ikinci bölümüyle yine büyük ilgi gördü ve sosyal medyada yoğun etkileşim aldı. Dizi #BozkırArslanı etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi.

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ heyecan ve gerilim yüklü bölümüyle yine çok konuşuldu!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu 'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği '', ekranlarında cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ heyecan ve gerilim yüklü bölümüyle yine çok konuşuldu!

'a gönderilen elçilik heyetiyle birlikte saraya dönen Celaleddin'in Kutlu Bike'yle birlikte gelişi ortalığı karıştırdı. , emrine karşı gelen Celaleddin'in zindana atılmasını emrederken, bu karara itiraz eden oğluna açıkça meydan okudu.

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‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ heyecan ve gerilim yüklü bölümüyle yine çok konuşuldu!

Harzemşah sarayını karıştırmak ve düşmanını zayıflatmak amacı güden 'ın ajan olarak görevlendirdiği Kutlu Bike, saraydaki gelişmeleri Behram üzerinden Moğol kampına ulaştırdı. , isyan içindeki beylerden Hasan'ın yakalanıp getirilmesi görevini oğlu Uzlag Şah'a verdi.

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‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ heyecan ve gerilim yüklü bölümüyle yine çok konuşuldu!

Uzlag Şah'ın saraya getirdiği Hasan sorguya alınırken, 'un ihanet içinde olduğu bilgisini verdi. Kutlu Bike ise Behram'dan aldığı görevle isyana hazırlanan Kıpçak beylerinin yer aldığı listeyi Türkan Hatun'un odasına yerleştirdi.

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ heyecan ve gerilim yüklü bölümüyle yine çok konuşuldu!

Hasan'dan gelen bilgiyle annesini odasına girip arama yapan bu listeye ulaşınca sarayda ipler gerildi. Türkah Hatun'a sadık Kıpçak beyleri ile Sultan Aleaddin'e sadık komutanlar arasında gerilim yaşanırken, zindandan çıkarılan Celaleddin duruma el koydu ve ortalığı yatıştırdı. Celaleddin, 'ın ajanı olduğunu bilmediği Kutlu Bike'ye de onunla evlenmek istediğini söyledi.

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