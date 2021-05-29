‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ heyecan ve gerilim yüklü bölümüyle yine çok konuşuldu!

Yayına girmesiyle birlikte Türkiye gündeminde zirvede yer bulan ve en çok konuşulan dizi olan 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümüne Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun'un iktidar mücadelesi ve Celaleddin'in Cengiz Han'ın kurduğu oyunu bozmak için verdiği mücadele damga vurdu. ATV ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yeni dizisi sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü ikinci bölümüyle yine büyük ilgi gördü ve sosyal medyada yoğun etkileşim aldı. Dizi #BozkırArslanı etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi.