Giriş Tarihi: 23.03.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
13:12
Bu kez Prag'da aşka geldiler! Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'tan romantik paylaşım
Ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla dünyaevine girdi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu. Güzel yuvalarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çiftten Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde ilk kez minik kızı Elay'ın yüzünü göstermişti. Kızı Elay ile anneliğin keyfini süren Aslı Enver, son olarak eşi Berkin Gökbudak ile Prag'da aşka geldi.