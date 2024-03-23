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Haberler Galeri Bu kez Prag'da aşka geldiler! Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'tan romantik paylaşım
Giriş Tarihi: 23.03.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 13:12

Bu kez Prag'da aşka geldiler! Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'tan romantik paylaşım

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla dünyaevine girdi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu. Güzel yuvalarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çiftten Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde ilk kez minik kızı Elay'ın yüzünü göstermişti. Kızı Elay ile anneliğin keyfini süren Aslı Enver, son olarak eşi Berkin Gökbudak ile Prag'da aşka geldi.

Bu kez Prag’da aşka geldiler! Aslı Enver ile Berkin Gökbudak’tan romantik paylaşım

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti.

Bu kez Prag’da aşka geldiler! Aslı Enver ile Berkin Gökbudak’tan romantik paylaşım

Sessiz sedasız evlenen çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti.

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Bu kez Prag’da aşka geldiler! Aslı Enver ile Berkin Gökbudak’tan romantik paylaşım

4 TEMMUZ'DA KIZLARINA KAVUŞTULAR

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

Bu kez Prag’da aşka geldiler! Aslı Enver ile Berkin Gökbudak’tan romantik paylaşım

Mutluluklarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çift, son olarak yurtdışı tatili için Prag'a gitti.

Bu kez Prag’da aşka geldiler! Aslı Enver ile Berkin Gökbudak’tan romantik paylaşım

Enver'in Gökbudak ile romantik pozu, kısa sürede sosyal medyayı salladı.

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