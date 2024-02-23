Aslı Enver kızı Elay’ın emeklediği anları ilk kez paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının eğlenceli o anları!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla evlenmişti. Aslı Enver ve Berkin Erbudak'ın bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları var. Mutluluklarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çiftten Aslı Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü oyuncu, bugün yepyeni bir paylaşımda bulundu. Aslı Enver, kızının emeklediği o anları sayfasında paylaştı. İşte Aslı Enver’in kızının eğlenceli o anları!