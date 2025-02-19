"Bu nasıl hırsızlık" demişti! Şarkısının çalındığını iddia eden Hatice'ye Reynmen'den gelen cevap şoke etti!

Bu isimlerden biri de şüphesiz Reynmen. Kariyerine rap müzikle adım atan ve son yıllarda arabesk ve pop tınılarını da harmanladığı eserlerle dikkat çeken Reynmen, müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Son şarkısı "ÇATMA YARİM" ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı, şimdi de eski bir şarkıya benzerlik taşıdığı iddiasıyla gündemde.