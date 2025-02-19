Giriş Tarihi: 19.02.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
15:36
"Bu nasıl hırsızlık" demişti! Şarkısının çalındığını iddia eden Hatice'ye Reynmen'den gelen cevap şoke etti!
Müzik dünyasında yeni bir kriz patlak verdi! Ünlü şarkıcı Reynmen'in yeni parçası "ÇATMA YARİM", olay yarattı. Ancak bu kez şarkının başarısı değil, çalıntı olduğu iddiası gündemde! Ünlü isim Hatice, Reynmen'i açık açık suçladı ve ortalık bir anda karıştı. Sosyal medya ikiye bölünürken, Reynmen'in verdiği yanıt ise olayın seyrini tamamen değiştirdi!