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Haberler Galeri "Bu nasıl hırsızlık" demişti! Şarkısının çalındığını iddia eden Hatice'ye Reynmen'den gelen cevap şoke etti!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 15:27 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:36

"Bu nasıl hırsızlık" demişti! Şarkısının çalındığını iddia eden Hatice'ye Reynmen'den gelen cevap şoke etti!

Müzik dünyasında yeni bir kriz patlak verdi! Ünlü şarkıcı Reynmen'in yeni parçası "ÇATMA YARİM", olay yarattı. Ancak bu kez şarkının başarısı değil, çalıntı olduğu iddiası gündemde! Ünlü isim Hatice, Reynmen'i açık açık suçladı ve ortalık bir anda karıştı. Sosyal medya ikiye bölünürken, Reynmen'in verdiği yanıt ise olayın seyrini tamamen değiştirdi!

Bu nasıl hırsızlık demişti! Şarkısının çalındığını iddia eden Hatice’ye Reynmen’den gelen cevap şoke etti!

Son yılların en popüler müzik türlerinden biri olan rap müzik, her geçen gün yeni yetenekleri bünyesine katarken, türün önemli isimleri de sık sık gündeme geliyor.

Bu nasıl hırsızlık demişti! Şarkısının çalındığını iddia eden Hatice’ye Reynmen’den gelen cevap şoke etti!

Bu isimlerden biri de şüphesiz Reynmen. Kariyerine rap müzikle adım atan ve son yıllarda arabesk ve pop tınılarını da harmanladığı eserlerle dikkat çeken Reynmen, müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Son şarkısı "ÇATMA YARİM" ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı, şimdi de eski bir şarkıya benzerlik taşıdığı iddiasıyla gündemde.

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Bu nasıl hırsızlık demişti! Şarkısının çalındığını iddia eden Hatice’ye Reynmen’den gelen cevap şoke etti!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni şarkısını paylaşan Reynmen, hayranlarından büyük ilgi görmüştü. Ancak şarkının yayınlanmasının üzerinden sadece dört gün geçmişken, ünlü şarkıcı Hatice'den beklenmedik bir iddia geldi.

Şarkıcı Hatice, Reynmen'i şarkısını çalmakla suçladı! Reynmen'den cevap gecikmedi... | Video

Bu nasıl hırsızlık demişti! Şarkısının çalındığını iddia eden Hatice’ye Reynmen’den gelen cevap şoke etti!

Hatice, Reynmen'in yeni şarkısı "ÇATMA YARİM"in yıllar önce kendisinin seslendirdiği "Çıt Çıt Çedene" adlı parçayla aynı müziğe sahip olduğunu ileri sürdü. Bu iddia, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bu nasıl hırsızlık demişti! Şarkısının çalındığını iddia eden Hatice’ye Reynmen’den gelen cevap şoke etti!

Hatice, iddiasını desteklemek için sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu ve Reynmen'in şarkısının kendisinin eski şarkısıyla birebir benzerlik gösterdiğini dile getirdi. Kendi takipçileriyle şarkıları karşılaştırmalarını isteyen Hatice, Reynmen'e telif göndermeyi düşündüğünü ima eden paylaşımlar da yaptı.

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