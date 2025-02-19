Video Magazin Şarkıcı Hatice, Reynmen'i şarkısını çalmakla suçladı! Reynmen'den cevap gecikmedi... | Video
Şarkıcı Hatice, Reynmen'i şarkısını çalmakla suçladı! Reynmen'den cevap gecikmedi... | Video

Şarkıcı Hatice, Reynmen'i şarkısını çalmakla suçladı! Reynmen'den cevap gecikmedi... | Video

19.02.2025 | 15:04

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan Reynmen, şarkılarıyla son günlerde gündemde. Son olarak 'Çatma Yarim' isimli şarkı çıkaran Reynmen'e şarkıcı Hatice'den şoke eden suçlama geldi. Şarkısının çalındığını söyleyen Hatice'ye Reynmen'den cevap gecikmedi. İşte peş peşe gelen o paylaşımlar...

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