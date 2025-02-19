Şarkıcı Hatice, Reynmen'i şarkısını çalmakla suçladı! Reynmen'den cevap gecikmedi... | Video
Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan Reynmen, şarkılarıyla son günlerde gündemde. Son olarak 'Çatma Yarim' isimli şarkı çıkaran Reynmen'e şarkıcı Hatice'den şoke eden suçlama geldi. Şarkısının çalındığını söyleyen Hatice'ye Reynmen'den cevap gecikmedi. İşte peş peşe gelen o paylaşımlar...
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