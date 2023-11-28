Giriş Tarihi: 28.11.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 12:33

Bunu da gördük! Umut Akyürek öyle bir yerine estetik yaptırdı ki ‘Yuh artık’ dedirtti!

50 yaşındaki Umut Akyürek'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenlere 'yok artık' dedirtiyor. Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye böldü. Şarkıcı Umut Akyürek'in değişimi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Umut Akyürek, özellikle kendisi gibi sanatçı eşi Oktay Ertuğrul ve 18 yaşındaki kızı Melek Bal ile paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Umut Akyürek'in son halini paylaştığı yeni karesi ile estetik eleştirilerinin hedefi oldu. Estetik bağımlısı Umut Akyürek'in yaptırdığı son ameliyat duyanları adeta şoke etti. İşte Umut Akyürek'in son sağlık durumu ve şaşkınlık yaratan estetik ameliyatı…