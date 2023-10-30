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Haberler Galeri Burak Özçivit ile Ronaldo buluştu! Sosyal medya yıkıldı
Giriş Tarihi: 30.10.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 15:27

Burak Özçivit ile Ronaldo buluştu! Sosyal medya yıkıldı

'Kuruluş Osman' dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo ile bir araya geldi. Ünlü ikilinin fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu.

Burak Özçivit ile Ronaldo buluştu! Sosyal medya yıkıldı

Yer aldığı projelerle adını dünyaya duyuran Burak Özçivit, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da büyük ilgi görüyor.

Burak Özçivit ile Ronaldo buluştu! Sosyal medya yıkıldı

Şimdilerde 'Kuruluş Osman' dizisinde boy gösteren Burak Özçivit, özel bir davete katılmak üzere Arabistan'a gitti.

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Burak Özçivit ile Ronaldo buluştu! Sosyal medya yıkıldı

Aile ve iş hayatına dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, bu kez hayranı olduğu dünyaca ünlü futbol oyuncusu Cristiano Ronaldo ile bir paylaşım yaptı.

Burak Özçivit ile Ronaldo buluştu! Sosyal medya yıkıldı

Suudi Arabistan'a giden Özçivit, Ronaldo'yu da görmeden dönmedi. Ünlü ikilinin fotoğrafları, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Burak Özçivit ile Ronaldo buluştu! Sosyal medya yıkıldı

Burak Özçivit, Cristiano Ronaldo ile olan paylaşımına "Büyük hayranıyım" notunu düştü. Ünlü ikilinin fotoğrafı, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce beğeni ve yorum aldı.

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