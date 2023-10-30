Burak Özçivit ile Ronaldo buluştu! Sosyal medya yıkıldı

Yer aldığı projelerle adını dünyaya duyuran Burak Özçivit, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da büyük ilgi görüyor. Şimdilerde 'Kuruluş Osman' dizisinde boy gösteren Burak Özçivit, özel bir davete katılmak üzere Arabistan'a gitti. Aile ve iş hayatına dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, bu kez hayranı olduğu dünyaca ünlü futbol oyuncusu Cristiano Ronaldo ile bir paylaşım yaptı. Suudi Arabistan'a giden Özçivit, Ronaldo'yu da görmeden dönmedi. Ünlü ikilinin fotoğrafları, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Burak Özçivit, Cristiano Ronaldo ile olan paylaşımına 'Büyük hayranıyım' notunu düştü. Ünlü ikilinin fotoğrafı, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce beğeni ve yorum aldı. PAYLAŞIMLARI İLGİ ÇEKTİ Kerem ve Karan adında iki oğlu olan ünlü çiftin adeta gurur günüydü! Ünlü çift, 29 Ekim paylaşımlarıyla göz doldurdu. KUTLAMA TÖRENİNE KATILDILAR Ünlü çift, oğulları Karan'ın Cumhuriyet'in 100. yılı için düzenlenen kutlama törenine katıldı. SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, sosyal medyadan bu anları paylaştı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın 100. yıl coşkusu! KISA SÜREDE GÜNDEME OTURDU 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisinde yer alan Karan'ın sahne görüntülerini yayınlayan Burak Özçivit, kısa sürede gündeme oturdu. 10 AYLIK OĞLUYLA PAYLAŞIM! Bugün bir paylaşım yapan Fahriye Evcen, 10 aylık oğlu Kerem'le fotoğraf paylaştı. TAKİPÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNDU Oğlunu uyutan Evcen, o anları takipçilerinin beğenisine sundu. İŞTE KALPLERİ ISITAN O PAYLAŞIM! Ünlü oyuncunun 10 aylık oğlıyla paylaşımı adeta kalpleri ısıttı. İşte o paylaşım! 2017 yılında Burak Özçivit ile nikah masasına oturan Fahriye Evcen şimdilerde iki çocuk annesi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Fahriye Evcen paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Yaz tatilini teknede ailesi ile geçiren Fahriye Evcen kısa süre önce doğum yapmasına rağmen fazla kilolarından kurtulmuş eski fit haline geri dönmüştü. SIK SIK PAYLAŞIMLARDA BULUNUYOR 13.7 milyonluk kişinin takip ettiği Fahriye Evcen, sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Fahriye Evcen, son olarak paylaşımlarına yenilerini ekledi. Güzel oyuncu Fahriye Evcen siyah derin dekolteli bluzu ile kendine hayran bıraktı. Burak Özçivit de eşinin şıklığına kayıtsız kalamadı... Burak Özçivit, güzel eşinin ardı ardına paylaştığı karelere alev emojisi koymayı ihmal etmedi. Çocuklarını büyüten Fahriye Evcen davetlerde yeniden boy göstermeye başlamıştı. Fahriye Evcen önceki gün Etiler'deydi. Muhabirlerin 'Çocuklar büyüdü artık rahatsınız' sözleri üzerine 'Ufaklık 8 aylık oldu. Kendime daha çok vakit ayırmaya başladım. İkisi de ayrı bir dünya, günleri günlerine uymuyor' dedi. Pakistan'da olan eşi Burak Özçivit için de 'Her hafta bir ülkede. Çok talep var. Severek gidiyor. Ama ailesini de ihmal etmiyor' diye konuştu. Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ile bahçe pozuna yorum ve beğeni yağdı... Fahriye Evcen'e hayranlarından 'sana annelik çok yakıştı' övgüleri geldi. Evcen geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla paylaşımda bulunmuş kolyesi çok konuşulmuştu. Evcen'in oğulları Kerem ve Karan'ın isimlerinin baş harfini boynunda taşıyor. İki çocuk dünyaya getiren güzel oyuncu neredeyse eskisinden bile fit hali ile hayranlarından övgüleri toplamıştı. Fahriye Evcen, oğlu Karan ile kano keyfini paylaşmıştı. Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile eğlenceli halleri ilgi odağı olmuştu. İşte Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile maviliklere açıldıkları o anlar... Fahriye Evcen ve oğlu Karan'ın kano keyfine diyecek yok! Anne-oğul maviliklere açıldılar... | Video Daha şimdiden annesi-babası kadar ünlü olan Karan Özçivit'in sevimli halleri büyük ilgi görüyor.Fahriye Evcen oğlunu sık sık paylaşırken son olarak oğlunun yatağına bıraktığı çiçekleri takipçilerine gösterdi... Minik Karan karizması ile babası Burak Özçivit'e benzetiliyor. Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem'le tekne tatiline çıkan Fahriye Evcen'den güzel paylaşımlar gelmişti. Özçivit ailesinin keyifli anları ilgi odağı olmuştu.