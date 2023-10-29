Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın 100. yıl coşkusu!
İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında hayatlarını birleştirdi. Bu mutlu evliliklerinden iki çocuk sahibi olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, parmakla gösterilen çiftlerden. Ünlü çift, bugün oğulları Karan’ın Cumhuriyet'in 100. yılı için düzenlenen kutlama törenine katıldı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, sosyal medyadan bu anları paylaştı. İşte o paylaşımlar!
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