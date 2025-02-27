Giriş Tarihi: 27.02.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
13:50
Burnunun ucu yok olmuştu! 11 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı...
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, hem şarkıları hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelen isimlerden biri. Bir dönem Merve Boluğur ile yaşadığı ilişki ve kısa süren evliliğiyle adından söz ettiren Dalkılıç, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla dikkat çekiyor. Doğuştan gelen kemik problemi nedeniyle daha önce birçok kez ameliyat olan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta 11. kez burun ameliyatı geçirdi. Burnunun ucundaki kemiklerin dışa doğru yönelmesi nedeniyle operasyon geçiren Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı.