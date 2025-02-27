Burnunun ucu yok olmuştu! 11 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç’ın son hali ortaya çıktı...

EVİNDEN DAHİ DIŞARI ÇIKMIYOR

Sadece özel etkinliklerde sahne alan şarkıcının, burada da fotoğraf ve video yasağı koydurduğu öğrenildi. Kendisini Kuşadası'ndaki yeni oteline adayan Dalkılıç, tatil beldesindeki evinden dahi dışarı çıkmıyor.

İzole bir hayat yaşayan şarkıcının, şubat ayındaki operasyonundan sonra bir daha burnuyla ilgili ameliyat masasına yatmayacağı söyleniyor.