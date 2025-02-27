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Haberler Galeri Burnunun ucu yok olmuştu! 11 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 27.02.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 13:50

Burnunun ucu yok olmuştu! 11 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı...

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, hem şarkıları hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelen isimlerden biri. Bir dönem Merve Boluğur ile yaşadığı ilişki ve kısa süren evliliğiyle adından söz ettiren Dalkılıç, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla dikkat çekiyor. Doğuştan gelen kemik problemi nedeniyle daha önce birçok kez ameliyat olan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta 11. kez burun ameliyatı geçirdi. Burnunun ucundaki kemiklerin dışa doğru yönelmesi nedeniyle operasyon geçiren Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı.

Burnunun ucu yok olmuştu! 11 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç’ın son hali ortaya çıktı...

Doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelmesi sorunu nedeniyle on kez operasyon geçiren Murat Dalkılıç, yine ameliyat masasına yatmıştı.

Burnunun ucu yok olmuştu! 11 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç’ın son hali ortaya çıktı...

Muhabir online dan Ömer Can'ın özel haberine göre Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, estetik ve sağlık sebepleriyle bir kez daha burun ameliyatı geçirdi.

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Burnunun ucu yok olmuştu! 11 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç’ın son hali ortaya çıktı...

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta 11. kez bıçak altına yatarak burun operasyonu geçirdi.

Burnunun ucu yok olmuştu! 11 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç’ın son hali ortaya çıktı...

EVİNDEN DAHİ DIŞARI ÇIKMIYOR

Sadece özel etkinliklerde sahne alan şarkıcının, burada da fotoğraf ve video yasağı koydurduğu öğrenildi. Kendisini Kuşadası'ndaki yeni oteline adayan Dalkılıç, tatil beldesindeki evinden dahi dışarı çıkmıyor.

İzole bir hayat yaşayan şarkıcının, şubat ayındaki operasyonundan sonra bir daha burnuyla ilgili ameliyat masasına yatmayacağı söyleniyor.

Burnunun ucu yok olmuştu! 11 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç’ın son hali ortaya çıktı...

"BİR AMELİYAT DAHA OLACAĞIM"

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal ettiğini açıklamıştı.

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