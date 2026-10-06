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Giriş Tarihi: 06.10.2026 22:47 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 23:10

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Nazlı Sabancı, dünyaya gelen oğlu Ömer için aile ve en yakın arkadaşlar arasında düzenlenen özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Nazlı Sabancı, bütün aileyi bir araya topladı. İşte partiden dikkat çeken o anlar!

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Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

Ekim 2021'de gerçekleşen görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, cemiyet hayatının en çok konuşulan çiftleri arasında yer aldı.

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

İLK BEBEK HEYECANI: ARZU ALARA
Evliliklerini gözlerden uzak ve mutlu bir şekilde sürdüren çift, 2023 yılında ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı, dünyaya gelen kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını yaşatmak amacıyla "Arzu Alara" ismini vermişti.

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Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

Kızlarının doğumuyla mutluluklarını katlayan çiftten çok geçmeden müjdeli haber gelmişti. Ailenin yeniden büyüyeceğini Günaydın yazarı Bülent Cankurt kaleme aldığı haberle duyurmuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

OĞULLARI DOĞDU!

Doğumun ardından ikinci kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bir erkek çocuk sahibi olmuştu.

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

Nazlı ve Hacı Sabancı, ilk çocuklarında olduğu gibi ikinci bebeklerinde de aile büyüğünün adını tercih ederek oğullarına dede Ömer Sabancı'nın ismini vermişti.

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

BEBEĞİNE NEDEN 'ÖMER' ADINI VERDİ?

Oğluna dedesinin adını vererek aile geleneğini sürdüren Nazlı Sabancı, merak edilen konulardan birine ilk kez açıklık getirmişti. Bebeğine neden Ömer adını verdiğine dair soruları yanıtlayan ünlü gelin, bu özel kararın arkasındaki nedeni samimi sözlerle paylaşmıştı.

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

"KAYINPEDERİMİ ÇOK SEVDİĞİM İÇİN..."

Kayınpederi Ömer Sabancı'ya olan sevgisini dile getiren gelin Sabancı, "Çok beğendiğim bir isimdi kayınpederimi de çok sevdiğim için onun ismini koymayı tercih ettik" ifadelerini kullanmıştı.

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

'HOŞ GELDİN' PARTİSİ DÜZENLEDİ

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Nazlı Sabancı, dünyaya gelen oğlu Ömer için aile arasında düzenlenen özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

YALIDA GERÇEKLEŞTİ

Adını dedesi Ömer Sabancı'dan alan minik Ömer'in "hoş geldin" daveti, Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı'nın ev sahipliğinde yalıda gerçekleşti.

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı 'hoş geldin' partisi düzenledi!

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

SAMİMİ ATMOSFERDE EĞLENCELİ ANLAR

Rıhtım, pastel tonlarda balonlar ve özenle hazırlanan dekorasyonla süslenirken, davet samimi atmosferiyle dikkat çekti.

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

İKRAMLAR DA SUNULDU

Ailenin yakın çevresinden isimlerin katıldığı buluşmada konuklar keyifli vakit geçirdi. Gün boyunca devam eden davette hazırlanan özel ikramlar da konuklara sunuldu.

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

Sabancı ailesinin yeni üyesi Ömer bebek için düzenlenen bu özel buluşmadan renkli kareler sosyal medyada da ilgi gördü.

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

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