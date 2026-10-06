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Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!
Giriş Tarihi: 06.10.2026 22:47
Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 23:10
Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!
İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Nazlı Sabancı, dünyaya gelen oğlu Ömer için aile ve en yakın arkadaşlar arasında düzenlenen özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Nazlı Sabancı, bütün aileyi bir araya topladı. İşte partiden dikkat çeken o anlar!