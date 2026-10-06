Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı oğluna ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

"KAYINPEDERİMİ ÇOK SEVDİĞİM İÇİN..."

Kayınpederi Ömer Sabancı'ya olan sevgisini dile getiren gelin Sabancı, "Çok beğendiğim bir isimdi kayınpederimi de çok sevdiğim için onun ismini koymayı tercih ettik" ifadelerini kullanmıştı.