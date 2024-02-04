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Haberler Galeri Can Bonomo Öykü Karayel’le evliliğini esprili bir dille anlattı: 5 yıldır düşünmüyorum!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 20:42 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 20:42

Can Bonomo Öykü Karayel’le evliliğini esprili bir dille anlattı: 5 yıldır düşünmüyorum!

İki ünlü isim Can Bonomo ve Öykü Karayel 2018 yılında dünyaevine girdi. Can Bonomo ve Öykü Karayel'in bu mutlu evliliğinden Roman adında bir oğlu oldu. Geçtiğimiz gün bir televizyon programına katılan Can Bonomo, Öykü Karayel ile evliliği hakkında sorulan soruya esprili bir dille yanıt verdi. İşte Can Bonomo'nun Öykü Karayel ile evliliği hakkında verdiği esprili o cevap!

Can Bonomo Öykü Karayel’le evliliğini esprili bir dille anlattı: 5 yıldır düşünmüyorum!

2018 yılında mutlu bir evlilik yapan Can Bonomo ve Öykü Karayel, Roman adında bir çocukları olmuştu.

Can Bonomo Öykü Karayel’le evliliğini esprili bir dille anlattı: 5 yıldır düşünmüyorum!

SADE YAŞAMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Diğer ünlülerin aksine magazin dünyasından bir hayli uzak duran çift, sade yaşamlarıyla dikkat çekiyor.

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Can Bonomo Öykü Karayel’le evliliğini esprili bir dille anlattı: 5 yıldır düşünmüyorum!

EVLİLİK SORUSUNA ESPRİLİ CEVAP VERDİ!

Geçtiğimiz gün bir televizyon programına katılan Can Bonomo, Öykü Karayel ile evliliği hakkında sorulan soruya esprili bir dille yanıt verdi.

Can Bonomo Öykü Karayel’le evliliğini esprili bir dille anlattı: 5 yıldır düşünmüyorum!

"5 YILDIR DÜŞÜNMEYİ BIRAKTIM"

Can Bonomo, "Biz 6 senedir birlikteyiz. Ben 5 senedir düşünmeyi bıraktım. Gerek yok ki! Yani benim eşim daha iyisini düşünüyor zaten benim yerime! Ne gerek var ki!" ifadelerini kullandı.

Can Bonomo Öykü Karayel’le evliliğini esprili bir dille anlattı: 5 yıldır düşünmüyorum!

Can Bonomo Öykü Karayel'le evliliğini esprili bir dille anlattı: 5 yıldır düşünmüyorum!

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