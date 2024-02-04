Video Magazin Can Bonomo Öykü Karayel’le evliliğini esprili bir dille anlattı: 5 yıldır düşünmüyorum!
Can Bonomo Öykü Karayel’le evliliğini esprili bir dille anlattı: 5 yıldır düşünmüyorum!

Can Bonomo Öykü Karayel’le evliliğini esprili bir dille anlattı: 5 yıldır düşünmüyorum!

04.02.2024 | 20:30

İki ünlü isim Can Bonomo ve Öykü Karayel 2018 yılında dünyaevine girdi. Can Bonomo ve Öykü Karayel'in bu mutlu evliliğinden Roman adında bir oğlu oldu. Geçtiğimiz gün bir televizyon programına katılan Can Bonomo, Öykü Karayel ile evliliği hakkında sorulan soruya esprili bir dille yanıt verdi. İşte Can Bonomo'nun Öykü Karayel ile evliliği hakkında verdiği esprili o cevap!

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