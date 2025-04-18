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Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 11:25

Can Borcu'nda aşkın gücü engel tanımaz!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" yeni bölümüyle atv'de.

Can Borcu’nda aşkın gücü engel tanımaz!

16.Bölüm Özeti:

Handan ve Mehmet büyük bir çıkmazın içindedir.

Can Borcu’nda aşkın gücü engel tanımaz!

Doğa'nın hayatı risk altındadır ve onu kurtarmanın bedeli ağırdır.

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Can Borcu’nda aşkın gücü engel tanımaz!

Emel, çocuklar üzerinden Handan ve Mehmet'i sınamaktadır. Ancak Mehmet, Emel'in kötülüklerine boyun eğmeyecektir.

Can Borcu’nda aşkın gücü engel tanımaz!

Handan'a kendisine güvenmesini söyler ve her şeyi çözeceğine söz verir.

Can Borcu’nda aşkın gücü engel tanımaz!

Bu süreç yalnızca Handan ve Mehmet'i değil, Çınar ve Yasemin'i de derinden etkiler. İkiliyi karşı karşıya getiren bu durum, en çok Ferit'in işine yarar.